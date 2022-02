Convênio para digitalização do acervo do Museu de Óbidos foi firmado, agora precisa de sistema de segurança

O convênio firmado pela Associação Cultural Obidense (ACOB) com a Fundação Alemã Gerda Henkel, com a Universidade Federal do Oeste do Pará e outras entidades vai possibilitar a digitalização de toda a documentação histórica mantida sob a guarda do Museu Integrado de Óbidos (Miob).

O projeto foi apresentado em 2020 pela ACOB para a Fundação Alemã Gerda Hunkel, agora com o convênio firmado, recebeu os equipamentos e recursos para contratação de pessoal que possibilitarão a digitalização do acervo do Museu.

Em publicação na Página do ACOB nesta terça-feira, 01, o presidente da Associação, Ronaldo Brasiliense, pede ajuda a população obidense, no sentido montar um sistema de segurança para o Museu e preservar a instituição. “Precisamos fixar grades em algumas janelas e portas e, se possível, contratar um sistema de alarme”, comentou Brasiliense.

Veja a publicação na íntegra....

“Um último apelo

Recebemos a doação de computadores, scanneres e impressoras de última geração, que vão garantir pelos próximos dois anos emprego e renda para dez estagiários - estudantes de ensino médio - e para dois coordenadores.

Tudo seria divino e maravilhoso se o MIOB estivesse dotado com a segurança necessária para garantir a proteção deste acervo, mas não está.

Precisamos fixar grades em algumas janelas e portas e, se possível, contratar um sistema de alarme.

Sem recursos financeiros em caixa, recorremos mais uma vez à solidariedade da sociedade civil obidense.

Qualquer doação de grades de ferro, cadeados e afins será muito bem vinda

Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio incondicional de ilustres obidenses, que ajudaram a ACOB e o Museu Integrado de Óbidos a se manterem vivos nos quatro anos de gestão de nossa Diretoria:

Abraham Chocron, Ariosto Dias, Aucimario Santos, Anezia Savino, Beto Canto, Chico Alfaia, Eládio Canto, Edson Silva, Every Aquino, Maria Alice Aquino,, Gico Amaral, José Júlio Maciel, Felinto Azevêdo, Neyla Azevedo, Eduardo Dias, Regina Figueira, Maranon, Willians Canto, Stones Machado, Valmir Carvalho, entre outros, e um agradecimento especial para meu caro amigo Jorge Mamede, que manteve acesa a chama de nosso Museu”.

Ronaldo Brasiliense

Doações

Quem puder ajudar a Associação Cultural Obidense – ACOB – Museu Integrado de Óbidos, que fica localizada na Rua Justo Chermont, Centro, Óbidos – Pa, poderá fazer diretamente no Museu ou pode entrar em contato pelo telefone (91) 99144-3466.

