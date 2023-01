ÓBIDOS: ARP promove campanha “PIX Premiado” para reconstrução de muro

Já iniciaram as obras de reconstrução do muro da ARP

A direção da Assembleia Recreativa Pauxis- ARP, em Óbidos, composta pela comissão: Antunes Muller, Júnior Barros, Pepeia e Adilson Moraes, está realizando uma campanha “PIX Premiado” para arrecadação de recursos, com objetivo de reconstruir o muro destruído por um temporal no final do ano de 2022, sendo que os trabalhos para reconstrução já iniciaram.

Muro já está em construção

Quem participar da campanha concorrerá a três prêmios: um copo térmico stanley, um kit de boné e camisa e a quantia de R$ 500,00.

Os interessados em participar da campanha é só enviar um PIX (93 9916 93795) no valor de R$ 10,00, que estará concorrendo aos prêmios e ajudando a ARP.

