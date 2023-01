Em agenda oficial na Amazônia, membros da igreja católica visitam instalações da Alcoa Juruti

Compreender a diversidade existente na Amazônia e buscar soluções para os problemas socioambientais têm sido uma grande preocupação mundial. Na dedicação de se conectar cada vez mais com as comunidades locais, membros da Igreja Católica do Brasil, Alemanha e Tanzânia realizaram uma agenda especial pelo oeste do Pará, vivenciando de perto as necessidades das cidades de Juruti, Alenquer e Óbidos.

Em Juruti, os líderes religiosos Dom Franz Jung, Bispo de Würzburg da Alemanha e Dom John Ndimbo, Bispo de Mbinga da Tanzânia, se reuniram com Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann, bispo da Diocese de Óbidos, às irmãs Maria Jardete e Fátima Paiva; e membros da igreja católica local em uma comitiva que conheceu de perto as atividades da Alcoa na região.

Em um primeiro momento, foi possível entender de perto o processo de extração da bauxita, proteção da fauna e flora local, além do passo a passo da reabilitação de áreas mineradas. Os presentes também foram convidados para uma imersão da floresta recuperada e visitar o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

Para a irmã Maria Jardete Pereira do Amaral, a aliança entre a igreja e as classes política e empresarial, precisa estar forte em prol da sociedade civil. “A Alcoa tem feito um esforço para ter mais presença no meio da comunidade e isso é bom. Precisamos fortalecer cada vez mais essa relação para combater os problemas regionais, por meio do diálogo. No início, tivemos um enfrentamento com a empresa, mas hoje buscamos essa parceria para a realização de novos projetos”, destaca a religiosa, que também atua como assistente social representando a região do Juruti Velho.

Durante a visita, o presidente da Alcoa no Brasil, Otávio Carvalheira, lembra que a empresa participa ativamente das comunidades através do relacionamento e diálogo. “Vemos nossa presença como uma oportunidade para ajudar a desenvolver e viabilizar a atividade econômica regional. Por isso, criamos práticas ambientais e programas sociais sustentáveis. Ao mesmo tempo, ser um bom vizinho permite que nossas operações cresçam e criem valor para Juruti”, afirma o presidente, reforçando o compromisso da Alcoa com a Amazônia e suas comunidades.

Dom Bernardo, bispo Diocesano de Óbidos, reforçou o compromisso da Igreja Católica com as comunidades da região. “Nós estamos presentes em todas as cidades e nos empenhamos para ter um bom relacionamento com as empresas privadas, que nos apoiam na busca de soluções para os problemas sociais que são encontrados diariamente”, finalizou o bispo.

Fonte: Comunicação/Alcoa