Festival de Teatro do Tapajós abre inscrições para oficinas gratuitas

As inscrições já estão abertas à comunidade. As oficinas serão realizadas no período da tarde no Teatro Vitória, do dia 7 ao dia 16 de fevereiro.

A primeira edição do Festival de Teatro do Tapajós pretende fomentar o teatro amazônico com oportunidade de mostrar o fazer cênico de forma competitiva, além de endossar o aprendizado na introdução teatral, com a formação de novos atores, diretores e produtores culturais. Com essa perspectiva, o FesTeatro terá uma programação paralela com oficinas e palestras durante os dias do evento – 7 a 16 de fevereiro, das 14h às 18h, no Teatro Vitória.

Um dos objetivos do Festival é reforçar a formação de um público ativo e crítico no município de Santarém e região, e principalmente trazer espetáculos que ofereçam novas dramaturgias, no contexto experimental e contemporâneo.

“Nós queremos fomentar as artes cênicas no município e nas cidades do entorno, incentivando o estudo do teatro, sua prática, história, dramaturgia e teoria, e divulgando a importância social, educativa e cultural do fazer teatral”, disse Elder Aguiar, coordenador do evento.

Segundo ele, as oficinas serão prioritariamente de iniciação teatral ou de introdução ao tema e foram pensadas para que novos artistas e a comunidade consiga entender alguns aspectos do métier teatral. Na programação terá oficinas direcionadas para atores, diretores, público de modo geral, além de professores e alunos das escolas municipais.

“Serão mini cursos totalmente gratuitos, com certificado e carga horária de 4 horas. Entre os temas tem elaboração de projetos, novas tecnologias na cênica, oficinas de dramaturgia, oficina de imagem na cena e empreendedorismo cultural. Todos palestrantes têm bagagem cênica e qualificação para compartilhar conhecimentos”, enfatizou Elder.

Para Elizagela Dezicourt, uma das palestrantes com mais de 20 anos de carreira no teatro, produção e empreendedorismo cultural, essa será uma grande oportunidade para os artistas de Santarém e das cidades vizinhas atualizarem os conhecimentos e olhar criativo para as artes cênicas. “Na oficina de empreendedorismo vamos focar no público que pretende trabalhar com cultura de forma comercial. Ela é para iniciante na área, onde receberá um conteúdo de forma abrangente como uma linguagem bem acessível”, disse.

Realizado pela associação artístico cultural Olho D’água, o evento tem o patrocínio exclusivo da Equatorial Energia Pará, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. De acordo com o superintendente da distribuidora de energia, Brunno Margato, a empresa tem se destacado como visionária, tanto no âmbito social, quanto na área da cultura. “Esse nosso incentivo tem fortalecido o setor com o envolvimento cada vez mais da população que tem a oportunidade de compartilhar a riqueza cultural da região, e de vários Estados brasileiros, ao mesmo tempo que engrandece o setor econômico do município", comemora. As vagas para cada oficina são limitadas.

Os interessados em se inscrever devem escolher o tema e acessar o link da inscrição. Veja a programação completa abaixo. Para outras informações acesse o site https://festeatrotapajos.com.br/ ou siga o instagram @grupoolhodagua_.

As seguintes oficinas serão realizadas. Para se inscrever, CLIQUE AQUI.

Dia: 07 de fevereiro de 2023 - Oficina de iniciação Teatral

Dia: 08.02.2023 – quarta – feira - Oficina: Empreendedorismo Cultural

Dia: 09 de fevereiro de 2023: Workshop Teatro Santareno Contemporâneo e a Amazônia Legal

Dia: 10 de fevereiro de 2023 - Oficina: Imagem da Cena

Dia: 10 de fevereiro de 2023 - Oficina de Técnica Vocal

Dia: 11 de fevereiro de 2023 - Projeto: Oficina de Dramaturgia

Dia: 12 de fevereiro de 2023 - Oficina de Jogos Teatrais para Grupos e para Sala de Aula

Sobre o Festival

Santarém, Belém, Manaus, Macapá e Goiânia compõem as cidades com os espetáculos selecionados para participar do primeiro Festival de Teatro do Tapajós, a ser realizado em Santarém, oeste do Pará. São 10 grupos participantes que receberão o cachê de participação no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além de concorrer a prêmios para as melhores montagens cênicas. O evento acontecerá na Casa da Cultura, do dia 7 ao dia 16 de fevereiro, e tem o patrocínio exclusivo da Equatorial Energia Pará, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

