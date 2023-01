ÓBIDOS: Semed promove encontro para discutir proposta pedagógica curricular

A Secretaria Municipal de Educação de Óbidos promove o 1º encontro de para discutir uma proposta pedagógica curricular para o Município, que tem como objetivo promover a formação continuada para os coordenadores pedagógicos das escolas.

Participanete do encontro pedagógico

O Encontro está acontecendo no Sítio Por do Sol, na Comunidade Sucuriju, e encerra nesta quinta-feira, dia 19, sendo que, segundo os organizadores do evento: “A formação discute eixos e problemas existentes na sociedade, onde a forma de abordagem e a linguagem, estão sendo trabalhadas, para aperfeiçoar a compreensão dos alunos”.

