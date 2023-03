ÓBIDOS: Cursos profissionalizantes gratuitos são ofertados para jovens e adultos

Cerca de 40 pessoas se beneficiarão participando de aulas voltadas para as áreas de mecânica e estética.

Alunos selecionados para os cursos de mecânica de motocicleta e habilidades em salão de beleza, receberam na tarde desta terça-feira (28), os kits que auxiliarão durante a qualificação, que deve durar duas semanas.

Dentre os materiais entregues aos beneficiados, estão bolsas, fardamento, apostilas, caderno para anotação, além de caneta, lápis, borracha e apontador.

Os cursos estão sendo realizados pela Prefeitura de Óbidos, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

A qualificação é uma oportunidade para os jovens e adultos encaminhados pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), espalhados em diversas áreas da cidade, que oferecem, a quem deseja, a chance de gerar renda ou que, por ventura, não sabem como iniciar um empreendimento ou têm dificuldades de ingressar no mercado de trabalho.

Kassiane da Silva, de 18 anos, acabou de concluir o Ensino Médio e viu a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, por meio da qualificação. A jovem está matriculada no curso de habilidades em salão de beleza, área com a qual se identifica.

“É a primeira vez que eu vou fazer um curso, já tenho um pouco de interesse na área da estética, já fiz alguns cursos, e com mais esse vejo uma oportunidade, já que estou em busca da minha independência financeira”, disse.

Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), os cursos gratuitos são ofertados por meio do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional do Pará (PQSP), beneficiando 40 obidenses, que participaram das primeiras aulas no auditório da Casa de Cultura.

“As duas primeiras aulas foram destinadas à pedagogia social para verificar a situação de relacionamento deles, repassando técnicas da melhor forma de ingressar no mercado de trabalho. A partir de amanhã [quarta-feira], começam as aulas em espaços diferentes, onde eles passarão pela teoria e prática”, explicou a secretária de Desenvolvimento Social, Aldanete Farias.

O prefeito Jaime Silva, que acompanhou a entrega dos kits e conversou com os beneficiados, destacou o esforço da administração municipal para conseguir meios de qualificar a mão de obra local.

“A formação profissional é fundamental na vida de uma pessoa e esse tipo de capacitação, principalmente para quem não teve oportunidade, abre um leque de possibilidades. O que nós estamos fazendo aqui, nada mais é do que ajudar na formação dessas pessoas, gerando mão de obra qualificada para o nosso próprio mercado. Temos outros projetos como esse e vamos trabalhar para em breve anunciar novas vagas de cursos em outras áreas”, garantiu Jaime.

Durante a qualificação, a Prefeitura de Óbidos, garantirá toda a logística necessária para a realização das aulas, além de conceder o vale transporte, para ajuda a amenizar as despesas com o deslocamento dos alunos para os locais dos cursos.

FONTE: Comunicação/PMO