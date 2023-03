O Jovem Eduardo Henrique Goes foi o vencedor do concurso de desenho da MRN

Começamos o mês de março parabenizando o jovem, Eduardo Henrique Goes, por ser um dos vencedores do concurso de desenho proposto pela Mineração Rio do Norte – MRN, ficando com uma das premiações, sendo que sua arte foi escolhida para compor o calendário da MRN 2023.

“A Diocese de Óbidos e a Paróquia São João Batista, parabenizam o jovem Eduardo Henrique, que faz parte do Projeto Social Renascer Jiu-jitsu, no município de Faro, coordenado atualmente pela Paróquia, que reforçando o compromisso de Evangelização e Cuidado com as pessoas, através de Projetos Sociais incentivando cada vez mais talentos como esse”, comentou um dos coordenadores da Paróquia.

Sobre o Desenho, Eduardo Henrique explicou o significado de cada item, mostrando o passo a passo do que foi pensado na composição do mesmo:

“O desejo surgiu de uma forma que nem as bolhas de um sabão pois uma imaginação fértil não necessita de cola através da Internet, o tema que foi dado pela MRN foi sobre a forma como enxergar a natureza e como fazer parte dela, cada detalhe do desenho tem um significado.

A folha em volta do desenho significa as folhas que estão caindo em tempo de outono, as montanhas são os desafios que temos que enfrentar no dia a dia, as árvores significa que temos que dar o primeiro passo para chegar em um objetivo e superar os desafios, a estrada significa o caminho certo que devemos trilhar, a parte plana significa que no início do caminho pode parecer fácil e o Sol significa a luz da esperança por que sem a sua luz o caminho e mais difícil… Em relação a MRN as árvores significam a proteção e conservação do meio ambiente”.

Fonte: Diocese de Óbidos