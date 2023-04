Diocese de Óbidos recebe parlamentares que visitaram o Hospital Dom Floriano e Emaús

No sábado, 01 de abril, a convite do Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, recebeu na sede da Diocese de Óbidos o Deputado Federal, Henderson Pinto, para tratar de assuntos referentes ao Hospital Dom Floriano na Providência de Deus (Santa Casa de Óbidos). O parlamentar veio acompanhado do Deputado Estadual, Josué Paiva, do Secretário Regional de Governo do Baixo Amazonas do Pará, José Maria Tapajós e da Coordenadora de Saúde, Talita Liberal.

Peputados foram recebidos por Dom Bernardo e Diretor do Hospital Dom Floriano

O intuito do convite, feito por Dom Bernardo (Presidente da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos), foi tratar de assuntos referentes à Santa Casa de Misericórdia, tais como :

Ampliação dos serviços disponibilizados pelo Hospital.

Conclusão do Bloco Cirúrgico.

Equipamentos parados por falta de convênio.

Manutenção do Hospital de 80% pelo Lar São Francisco de Assis.

Plano diretor para novas alas do Hospital.

Na ocasião, foram apresentados os Projetos e as Ações Sociais da Diocese de Óbidos, através da Associação Beneficente Emaús que são desenvolvidos nos municípios de Alenquer, Curuá, Óbidos, Oriximiná, Juruti, (Juruti - Velho, Tabatinga), Terra Santa e Faro, os quais são municípios que Integram o Baixo Amazonas, no Pará.

Apresentação teve o objetivo de mostrar os campos de atuação social e realidade que encontramos durante as visitas sociais e ações realizadas em comunidades que compõem o território Diocesano de Óbidos, buscando parcerias com o poder público federal e estadual para fortalecimento e ampliação dos Projetos Sociais que atualmente são mantidos com parcerias internacionais.

A Diocese de Óbidos frequentemente recebe visitas de parlamentares estaduais e federais e secretários, em municípios que compõem a Diocese, e também representantes de outros organismos nacionais e internacionais que apoiam as causas sociais no âmbito da Saúde, Educação, Meio ambiente, Assistência Social, entre outras áreas, auxiliando para ajudar as pessoas que tanto precisam de cuidados na nossa região.

FONTE: Diocese de Óbidos