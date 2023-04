ÓBIDOS: Grupo de Teatro Getsêmani completa 30 anos

João Canto.

Há 30 anos, um grupo de jovens obidenses escolheu o nome de Getsêmani para dar vida ao seu grupo teatral e propagar a mensagem de amor e salvação através do teatro. Getsêmani, que significa “prensa de azeite”, é um jardim situado no sopé do Monte das Oliveiras em Jerusalém, onde Jesus e seus discípulos oraram na noite anterior à sua crucificação.

Desde que assumiu a encenação da Paixão de Cristo em 1993, o Grupo de Teatro Getsêmani tem se dedicado à evangelização por meio do teatro, e a encenação da Via Sacra já faz parte do calendário cultural do município de Óbidos.

Para celebrar seus 30 anos de história e evangelização, o Grupo de Teatro Getsêmani é homenageado neste dia 10 de abril de 2023, estamos compartilhando algumas fotos do grupo para relembrar os principais personagens que fizeram parte dessa trajetória.

Getsêmani em 2018

Para Lourdes Bentes que há anos participa do Grupo Getsêmani como Coordenadora, e já faz parte da história do Getsêmani, comentou: "Para eu falar da história do Getsêmani é falar de perseverança, de lutas, decepções, angústias, mas acima de tudo de superação e amor. Durante esses 30 anos de histórias vivemos tudo isso, com todos os trabalhos realizados, mas a cada apresentação concluída a alegria de dever cumprido, e a Via-Sacra marca o início de toda essa longa caminhada, onde tive a honra de encenar vários personagens dentre eles Verônica e Maria. E como disse Pe. Leonardo ao parabenizar-me em nome do grupo "começar um trabalho é muito fácil, mas perseverar por muito tempo é o grande desafio e já vão 30 anos de Getsêmani", e isso realmente é um fato, por isso, orgulho-me muito de fazer parte dessa história onde muitos já passaram e escreveram um capítulo, e ai não podemos esquecer, seu Junior Cordeiro in memória, pois foi um dos grandes guerreiros do Grupo Teatral Getsêmani e Elisio Pimentel que também já se encontra em outro plano.”

Getsêmani em 2019

Geandre Reis, que há 10 anos vem dirigindo as apresentações do grupo, comentou sobre a sua vivência e experiência: "Óbidos, cidade Santa nesses 30 anos de via sacra, eu tenho apenas 10 anos dirigindo esse belo espetáculo e me sinto profundamente lisonjeado e seguro em algumas mudanças que fizemos nesse período. Foram horas na mesa reescrevendo algumas falas para completar e dar visibilidade às estações onde tivemos a participação das mulheres, essencial para a emoção da via sacra. Getsêmani para mim, é amor, dedicação, um filho que cada vez mais é tratado com muito carinho e cuidado especial. Eu sempre digo que, para mim, só começa o ano quando fazemos a via sacra do Getsêmani, especialmente este ano, comemorando 30 anos de história".



Getsêmani em 2012

O Grupo de Teatro Getsêmani é um exemplo de perseverança, dedicação e amor pelo teatro e pela evangelização. Seus integrantes são responsáveis por emocionar e transmitir uma mensagem de fé e esperança para a comunidade obidense há três décadas. A encenação da Paixão de Cristo é um espetáculo emocionante e grandioso que reúne milhares de pessoas todos os anos em Óbidos, e é uma tradição que já faz parte da história e da cultura da cidade.

Getsêmani em 2021, durante a pandemia.

Vander Andrade, que este ano foi dos coordenadores do Getsêmani, também falou sobre os 30 anos do grupo: “Nos 30 anos de Getsêmani, eu já fui da equipe de apoio; Discípulo por 3 anos; soldado, 2anos; fotógrafo, de 2011 até hoje. Este ano estou como presidente da Associação, estamos com muitas ideias a serem trabalhadas durante o ano, para que nossa juventude (atores) não se afastem, como acontece ao término da via sacra. No mais conto com ajuda de muitos amigos do grupo e com certeza vamos conseguir realizar uma boa gestão”, comentou Vander.

Getsêmani em 2023

Muitas gerações já passaram pelo Grupo de Teatro Getsêmani, e o grupo continua a ser uma fonte de inspiração e de fé para a comunidade obidense e para todos aqueles que tiveram e têm a oportunidade de participar e assistir às suas apresentações.

Parabéns ao Grupo de Teatro Getsêmani pelos seus 30 anos de história e evangelização através do teatro!

Para ver todas as FOTOS clique na imagem seguinte...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5892-obidos-grupo-de-teatro-getsemani-completa-30-anos#sigProId82551fa272 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br