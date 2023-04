Ação itinerante do Igeprev em Santarém tem novas datas

Segurados e servidores ativos poderão consultar processos e atualizar dados cadastrais

O Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (Igeprev) mudou as datas da ação itinerante em Santarém, na região de integração do Baixo Amazonas. O atendimento agora será realizado nos próximos dias 25 e 26 de abril, na sede da agência do órgão na região, na avenida Curuá-Una, 359, bairro Prainha Santa Clara.

Os segurados poderão fazer consultas a processos, com orientação e recomendações de medidas necessárias a serem providenciadas pelos interessados.

Além da prestação de serviços voltada aos beneficiários, os servidores públicos estaduais lotados na localidade e nos municípios da região do Baixo Amazonas também poderão participar do Censo dos Ativos. A atualização cadastral é obrigatória e termina no dia 30 de abril.

Na região, cerca de 2.681 beneficiários moram nos municípios de Santarém, Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Terra Santa.

O Igeprev alerta que todos os atendimentos devem ser agendados com antecedência pelo site www.igeprev.pa.gov.br

A ação itinerante em Santarém é uma continuidade da política pública do Igeprev visando a descentralização e interiorização dos serviços.

"Desta vez, em Santarém, além dos serviços específicos para segurados, os servidores ativos poderão atualizar seus dados cadastrais. A atualização se encerra no final do mês de abril e todos devem participar. O Igeprev proporciona mais uma oportunidade para quem não reside na capital resolver pendências nos processos de obtenção de benefícios e fazer o censo dos ativos", informa Giussepp Mendes, presidente do Instituto.

A ação itinerante tem a participação de técnicos das diretorias de Previdência, Administração e Finanças, Proteção Social dos Militares e da Procuradoria e Assessoria Jurídica do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev).