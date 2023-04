SEMAB e parceiros do Programa Maniva Tapajós promovem a primeira adubação em plantios de mandioca

No sábado, 15 de abril, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB) em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e alunos de agroecologia do Instituto Federal do Pará (IFPA), realizou a primeira ação de adubação em plantios de mandioca do Programa Maniva Tapajós. A iniciativa ocorreu em propriedades de agricultores familiares das comunidades de Arapucu, Pedra Branca e Curumu.

A adubação com nitrogênio (N) e fósforo (P) é uma das etapas do molde tecnológico do Programa Maniva Tapajós, que tem como objetivo atender às necessidades nutricionais da cultura da mandioca e garantir produção saudável e alto rendimento de raízes. Uma segunda adubação mineral, com base em nitrogênio (N) e potássio (K), será realizada em dois meses.

Essa primeira ação de adubação representa um passo importante para o sucesso do Programa Maniva Tapajós e para o fortalecimento da agricultura familiar na região. A SEMAB e os parceiros envolvidos continuam trabalhando para promover ações que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região e para a melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares.

Com a adubação adequada, espera-se que os plantios de mandioca tenham um bom desenvolvimento e ofereçam alimentos saudáveis para a população local. A iniciativa também incentiva o cultivo da mandioca como uma atividade econômica importante para a região.

A parceria entre a Prefeitura de Óbidos, através da SEMAB com o Programa Maniva Tapajós, desenvolvido pela UFOPA, tem como princípio fortalecer a agricultura familiar e expandir a cadeia produtiva da mandioca, com base em tecnologias de boas práticas e sustentáveis, sendo que a adubação mineral é uma das ações previstas para alcançar esses objetivos.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Semab