Inscrições para o Encceja 2023 já estão abertas em todo o Brasil

As inscrições gratuitas para o Encceja 2023 foram abertas nesta segunda-feira (22) e seguem até o dia 2 de junho, no site www.enccejanacional.inep.gov.br/encceja O exame é destinado aos jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada para cada nível de ensino. Para requerer o certificado de Ensino Fundamental é necessário ter, no mínimo, 15 anos de idade na data da prova. Já para certificação no Ensino Médio, a idade mínima é de 18 anos completos. No Pará, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), alerta para o início das inscrições.

O candidato que necessita de atendimento especializado também deverá indicar, no ato da inscrição, o recurso de acessibilidade de que necessita. Neste ano, serão disponibilizadas prova em braile, tradutor intérprete de Libras, prova com letra ampliada, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, leitura labial, tempo adicional, calculadora, sala de fácil acesso, mesa e cadeira adequados e apoio para pernas e pés.

''A Seduc tem como objetivo orientar e informar os estudantes sobre a realização dessa prova. Nossa grande meta é diminuir o índice de pessoas que ainda não têm o ensino médio no Estado, então, a Seduc está engajada para que nossos estudantes possam se inscrever e realizar essa avaliação. Esse é o nosso compromisso com a sociedade e a educação paraense'', explica Ana Cláudia Neves, coordenadora estadual da Educação de Jovens e Adultos e Correção de Fluxo, ligada à Secretaria Adjunta de Ensino Básico (Saeb), da Seduc.

Provas

As provas do Encceja 2023 estão previstas para o dia 27 de agosto, nos turnos matutino e vespertino. A aplicação das provas, no turno matutino, terá início às 9h e se encerrará às 13h e, no turno vespertino, terá início às 15h30 e se encerrará às 20h30 (horário de Brasília-DF), em todos os Estados e no Distrito Federal.

Na inscrição, o participante deverá informar o número do seu CPF, sua data de nascimento, e-mail e telefone para contato. Também será necessário indicar a unidade da federação e o município onde deseja realizar a prova, além do nível de ensino para o qual deseja a certificação.

O exame será constituído por quatro provas objetivas, por nível de ensino, cada uma contendo 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. Para o Ensino Fundamental serão quatro provas objetivas que avaliarão os componentes curriculares de Ciências (Prova I); Matemática (Prova II); Língua Portuguesa, Inglês, Espanhol, Artes e Educação Física (Prova III); e História, Geografia, Filosofia e Sociologia (Prova IV).

Para o Ensino Médio serão quatro provas objetivas que avaliarão os componentes curriculares de Química, Física e Biologia (Prova I); Matemática (Prova II); Língua Portuguesa, Inglês, Espanhol, Artes e Educação Física (Prova III); e História, Geografia, Filosofia e Sociologia (Prova IV).

Fonte: Agência Pará