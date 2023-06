Artesãos e artistas plásticos ganharão feira permanente em Óbidos

A Secretaria de Cultura e Turismo, anunciou na terça-feira (13) a criação de uma feira permanente destinada aos artesãos e artistas plásticos do município. O projeto, intitulado "Arte Pauxiara", tem como objetivo promover a valorização e a comercialização das produções artesanais locais.

A reunião para definir os detalhes do projeto ocorreu no auditório da Casa de Cultura e contou com a participação de diversos representantes da comunidade artística. Durante o encontro, ficou acordado que a feira terá exposições permanentes e itinerantes, percorrendo diferentes bairros da cidade e comunidades da zona rural.

A primeira edição da feira acontecerá como parte da programação do "Arraiá dos Pauxis", entre os dias 22 e 24 de junho, na Praça da Cultura. Além disso, os artesãos terão a oportunidade de expor e vender seus produtos durante a Festividade de Sant'Ana, que será realizada de 9 a 26 de julho.

No entanto, o lançamento oficial da feira está previsto para o mês de agosto, quando ocorrerá a primeira exposição na Praça Frei Rogério, mais conhecida como Praça do "O". Esse espaço será especialmente adaptado para acomodar as barracas dos artesãos e proporcionar um ambiente propício para a apreciação e aquisição das obras.

O "Arte Pauxiara" é uma iniciativa inovadora que busca fortalecer a economia criativa local, valorizar a cultura popular e incentivar a produção artesanal. Além disso, a feira tem o objetivo de aproximar os artistas da população, permitindo que os moradores de Óbidos tenham acesso a peças exclusivas.

Com a criação da feira permanente, Óbidos se consolida como um polo de arte e cultura, valorizando seus artistas e estimulando a preservação das tradições e saberes culturais. A expectativa é que o "Arte Pauxiara" se torne um evento de referência na região, impulsionando a economia local e promovendo a identidade cultural de Óbidos para além de suas fronteiras.

Os interessados em participar da feira podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo para obter mais informações sobre as inscrições e os requisitos necessários.

