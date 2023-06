Alcoa é parceira em projeto de conectividade para 750 famílias em Juruti

Com investimento de R$ 10 milhões, Rede Amazônia + Conectada levará internet para cerca de 3 mil pessoas de regiões remotas do município, no interior do Pará.

A Alcoa é parceira do Grupo +Unidos na implementação do projeto Rede Amazônia + Conectada, que tem como objetivo levar internet para 750 residências (aproximadamente 3 mil pessoas) que vivem em áreas remotas do município de Juruti, no interior do Pará. Com investimento de R$ 10 milhões, o projeto – lançado nesta terça-feira (13/6) com evento em São Paulo – conta com o apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento (USAID). A Alcoa atuará como articuladora local, onde aplica um modelo de mineração de bauxita de baixo impacto, usada como matéria-prima para a produção de alumínio.

Ao lado de outros parceiros, como Microsoft, Qualcomm e Instituto Juruti Sustentável (IJUS), o projeto terá duração de dois anos. Será criada uma estrutura para a instalação da rede de fibra ótica que oferecerá conexão rápida e estável para a comunidade. Além do acesso à internet, os selecionados receberão cursos de capacitação voltados para a inserção no mercado de trabalho, com enfoque em educação e empregabilidade.

“O projeto está alinhado ao nosso propósito de transformar potencial em progresso verdadeiro, porque vai levar desenvolvimento econômico e emancipação social para mais de 3 mil pessoas. A Alcoa busca agregar valor no longo prazo, assim como fazemos em outras regiões do Brasil e em países como a Austrália”, afirmou Otávio Carvalheira, presidente da Alcoa no Brasil, ao lado de Lucidia Benitah, prefeita de Juruti, Ted Gehr, diretor da USAID e David Bunce, presidente do Grupo + Unidos, que compareceram à assinatura do termo de parceria entre IJUS e +Unidos.

A seleção dos moradores que receberão os 750 computadores conectados será realizada pelo IJUS, que é parte do tripé Juruti Sustentável, criado em 2007 ainda na etapa de projeto da operação da Alcoa no município. Com a meta de promover o diálogo sobre as prioridades para o desenvolvimento sustentável em Juruti, o instituto escolherá os participantes com base em critérios de inclusão e geração de renda.

Sobre a Alcoa Juruti

Fundada em 2009 no oeste do estado do Pará, na Floresta Amazônica, a mina de Juruti possui uma reserva potencial de bauxita de 700 milhões de toneladas métricas. Sua capacidade operacional atual é de 7,5 milhões de toneladas por ano de bauxita de alta qualidade. A unidade de beneficiamento é composta por plantas de britagem e lavagem, bacias de rejeitos associadas e pátios de estocagem. Já a frota ferroviária conta com três locomotivas com um total de 81 vagões de 80 toneladas de capacidade cada, que fazem o transporte de minério até o porto. Para integrar a operação às comunidades, a Alcoa promove voluntariamente ações sociais para o fortalecimento da infraestrutura, mão de obra e negócios locais. A empresa já investiu até o momento, tanto em áreas urbanas quanto rurais, R$ 74 milhões em iniciativas relacionadas à saúde, educação, segurança pública e assistência social, por exemplo.

Sobre a Alcoa Brasil

Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); três escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com 17 mil colaboradores, diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “agir com integridade”, “trabalhar com excelência”, “cuidar das pessoas” e “liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

FONTE: Comunicação/Alcoa