O Livro "Judeus em Óbidos, na Amazônia" será lançado em Belém

Belém, Pará - A escritora Fabiana Fábio estará lançando seu livro "Judeus em Óbidos, na Amazônia: Imigração, História e Ressignificação" no próximo dia 26 de junho, em Belém. O evento está marcado para iniciar às 18h, no Instituto de Ciências da Arte-Ica/Ufpa, localizado na Avenida Presidente Vargas, ao lado do Teatro Waldemar Henrique.

A comunidade obidense e amigos residentes em Belém terão a oportunidade de conhecer a obra de Fabiana Fábio, que aborda de forma dissertativa a presença dos judeus em Óbidos e na região amazônica. O livro foi lançado oficialmente na casa da cultura em Óbidos e atraiu grande interesse doa obidenses, com a presença maciça da comunidade judaica local e de regiões vizinhas.

"Judeus em Óbidos, na Amazônia: Imigração, História e Ressignificação" é resultado de uma extensa pesquisa realizada pela escritora, que mergulhou na história e nas influências culturais dos judeus que se estabeleceram em Óbidos e contribuíram para a formação da sociedade local. A obra lança luz sobre uma parte pouco conhecida da imigração judaica na Amazônia, trazendo uma perspectiva única e enriquecedora.

O lançamento do livro em Belém é uma oportunidade para ampliar o alcance da obra e promover um diálogo intercultural entre as comunidades obidense e belenense. Fabiana Fábio estará presente para compartilhar suas experiências de pesquisa e autoria, além de realizar uma sessão de autógrafos para os leitores interessados.

Os interessados em participar do lançamento do livro "Judeus em Óbidos, na Amazônia: Imigração, História e Ressignificação" podem comparecer ao Instituto de Ciências da Arte-Ica/Ufpa no dia 26 de junho, às 18h, e terão a oportunidade de conhecer mais sobre a rica história judaica na região amazônica.

