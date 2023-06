Em Óbidos, comunidade Muratubinha recebe módulo sustentável multifuncional

Estrutura disponibiliza estação de tratamento de água e espaços para atividades educacionais e atendimentos ambulatoriais.

Uma estrutura diferente das vistas na região ribeirinha chama a atenção de quem chega à comunidade Muratubinha, localizada na região de várzea do município de Óbidos, no Oeste do Pará, que foi contemplada com o projeto H2OME, financiado pela Fundação Elecnor, de iniciativa da empresa Elecnor, que durante quatro anos realizou as obras de construção da linha de transmissão elétrica da subestação de Oriximiná (PA) até o município de Parintins, no Amazonas, passando por Óbidos e Juruti, no Baixo Amazonas.

O projeto da comunidade Muratubinha é o primeiro construído no Brasil pela Fundação Elecnor. Uma iniciativa inovadora concebida como um “módulo sustentável multifuncional”, que dispõe de uma Estação de Tratamento de Água Potável, que purifica o líquido captado de um poço com mais de 100m de profundidade, escavado na comunidade pela própria empresa.

O espaço multifuncional construído na comunidade, conta ainda com uma brinquedoteca, laboratório de informática, espaço para exibição de filmes, além de um ambulatório para o atendimento dos moradores da região.

A estrutura é construída com contentores marítimos reciclados, instalados de diversas formas e para variados propósitos, dependendo das necessidades de cada comunidade, e dispõe ainda de um sistema composto por 42 módulos fotovoltaicos, garantindo energia limpa 24 horas, o que permite outros serviços com internet de alta velocidade, além de fornecer os mesmos serviços para a escola da comunidade, onde o H2OME está anexo.

Para Carlos Jimenez Jerez, diretor de projetos da Elecnor Brasil, foi um desafio construir a estrutura na região de várzea. O projeto que foi conceituado na Espanha, já está em atividade em Angola, na África. Para o diretor, a comunidade Muratubinha se torna uma referência mundial do H2OME.

“Realmente, aqui, esse projeto é desafiador pela região, pela localização. A logística aqui é bem complicada, dependendo das estações da cheia, da seca e isso tornou o projeto um desafio, o maior que a gente já teve. Então, digamos que esse foi o principal motivo também para fazer esse projeto aqui. O Brasil é o segundo maior país em que a Elecnor tem atividade, depois da Espanha, e para nós é motivo de muito orgulho entregar esse projeto”, comemorou Carlos.

Estiveram presentes no evento de entrega, diretores da Fundação Elecnor e da Elecnor Brasil e Espanha, além de moradores da comunidade, especialmente alunos, professores e demais servidores da escola que será a responsável pelo uso da maior parte dos ambientes do H2OME, assim como lideranças quilombolas, já que a região integra um dos seis territórios quilombolas de Óbidos.

“Este projeto é o único do Brasil, não tem nenhuma empresa ou fundação que tenha feito um projeto desse. Para nós, moradores do Muratubinha, que sempre tivemos essa dificuldade de água e energia na nossa comunidade, e de outras oportunidades que esse projeto está trazendo pra gente, é motivo de muito orgulho e alegria, já que esse projeto foi feito com a nossa ajuda, atendendo as nossas sugestões para os espaços que temos hoje aqui nesse prédio”, ressaltou Glaucinei Brito, morador do Muratubinha e coordenador da Associação da Comunidades Remanescente de Quilombo Muratubinha, Igarapé Açu dos Lopes e Mondongo.

A Prefeitura de Óbidos, por meio das secretarias de Educação e Saúde, atuará em conjunto com a comunidade para garantir o uso adequado dos espaços, com profissionais preparados. A secretária de Governo, Ana Elza Tavares, que representou o prefeito Jaime Silva durante a inauguração, garantiu o empenho da administração municipal para beneficiar os comunitários.

“Vamos apoiar a comunidade para que esse espaço seja bem utilizado, beneficiando a todos. A Elecnor sempre foi uma grande parceira do município durante a sua operação, e além de nos ajudar na pandemia, doar equipamentos para o nosso laboratório de Entomologia e doar veículos novos para a Secretaria de Saúde, hoje entrega esse espaço que, sem dúvidas, é um marco para essa comunidade e para toda a região”, destacou Ana.

A Fundação Elecnor garantiu a manutenção do H2OME para que haja um bom funcionamento da Estação de Tratamento de Água Potável, e também do sistema de energia fotovoltaica.

