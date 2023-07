ÓBIDOS: Colônia dos Pescadores Z-19 realizou Manhã de Sol, competições de canoagem e rabetas

A Colônia dos Pescadores Z-19, em Óbidos, encerrou neste domingo, dia 02, as homenagens ao padroeiro dos pescadores, São Pedro. A diretoria, liderada pelo presidente Emerson Canto, organizou um evento repleto de atividades que proporcionaram momentos de diversão e integração entre os pescadores e a comunidade local.

O encerramento ocorreu na própria Colônia Z-19, onde uma animada Manhã de Sol foi realizada. O público presente desfrutou de apresentações musicais com Banda Brisa, Adilho Cione e Brenda, que embalaram o ambiente com ritmos contagiantes. Além disso, houve o sorteio do tradicional Rifão de São Pedro, bem como um leilão de oferendas e outras atrações.

Um dos destaques da programação foi a disputa acirrada da corrida de rabetas, que atraiu muitos competidores e espectadores. Os vencedores dessa competição foram os seguintes:

Rabeta de Alumínio: 1º Lugar: Vento do Norte e 2º Lugar: Dubai (Nomes das Rabetas).

Rabeta de Madeira: 1º Lugar: Vila Arapucu e 2º Lugar: Escorpião ((Nomes das Rabetas).

Outra competição que agitou a manhã foi a disputa de canoagem, onde os participantes demonstraram habilidade e garra em busca do pódio.

Os vencedores da categoria K1 Master foram: 1º Lugar: Jhonatas Pereira e 2º Lugar: Murilo Sampaio.

Os vendedores Categoria Turismo Livre foram: 1º Lugar: Ólace e 2º Lugar Emerson.

O evento registrou uma movimentação intensa na Colônia dos Pescadores Z-19, com a presença de pescadores, suas famílias e a população local. Durante toda a programação, foi perceptível o clima de confraternização e alegria, ressaltando a importância da cultura pesqueira na região de Óbidos.

A diretoria da Colônia dos Pescadores Z-19 agradeceu a todos os participantes, apoiadores e colaboradores que contribuíram para o sucesso das comemorações em honra a São Pedro. As imagens registradas durante o evento podem ser conferidas em nosso site www.obidos.net.br.

Que a tradição da pesca continue a ser valorizada e celebrada em Óbidos, mantendo viva a cultura e o legado dos pescadores locais.

FOTOS...



