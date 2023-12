Em 2023, Fapespa investe mais de R$ 11,3 milhões em projetos alinhados à bioeconomia

A Fapespa contratou 42 projetos de pesquisa alinhados com a política pública de incentivo a bioeconomia

Durante a COP 28, realizada em Dubai, o Governo do Pará reforçou a sua posição em priorizar os investimentos em pesquisa, inovação e estímulo à bioeconomia na transição da economia paraense para um modelo de baixa emissão de carbono. Nesse sentido, tendo o Plano Estadual de Bioeconomia (PlanBio) como principal norteador, a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) termina 2023 com mais de R$ 11,3 milhões investidos em projetos voltados para a valorização do conhecimento tradicional amazônida.

Como integrante do Comitê Executivo do PlanBio, a Fapespa contratou 42 projetos de pesquisa alinhados com a política pública, totalizando R$ 11.336.462,09 milhões, com 192 pesquisadores envolvidos diretamente neste primeiro momento. Além disso, em parceria com outras Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) do País e o CNPq, a Fapespa participa do edital da Iniciativa Amazônia +10, fomentando mais R$ 3 milhões em ações que busquem transformar a economia existente para uma de baixo carbono.

O edital de Apoio ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas em Bioeconomia, que marcou a primeira fase das metas do PlanBio, previa a aprovação e contratação de 10 projetos de pesquisa, mas a Fapespa conseguiu ampliar para 14, um crescimento de 40% a mais do que o planejamento inicial. Com a captação de recursos, o investimento passou de R$ 1,2 milhão para cerca de R$ 1,6 milhão.

Eventos Científicos – Neste ano, através da chamada de Apoio Financeiro à Realização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação no Estado, a Fapespa beneficiou milhares de acadêmicos em nove Regiões de Integração do Pará, em um aporte de R$ 2 milhões. O grande destaque da iniciativa foi a destinação de até R$ 5 mil a mais a título de incentivo financeiro exclusivamente para projetos que incluíssem um espaço infantil/recreação, uma ação afirmativa a fim de incentivar a participação de mães na ciência.

Pesquisas e Estudos – A Fapespa intensificou a elaboração de pesquisas e estudos que forneceram conhecimentos sobre a realidade socioeconômica do Estado e seus municípios, possibilitando a efetividade na decisão, implementação e avaliação do planejamento governamental, visando o alcance das macroestratégias do governo. Nessas áreas, foram publicadas a Tabela de Recursos e Usos (TRU), a Matriz de Insumo Produto (MIP), assim como a ampliação e a modernização do Anuário Estatístico do Pará, Pará no Contexto Nacional, Radar de Indicadores das Regiões de Integração, em que contemplam informações que permitem a análise dos aspectos sociais, econômicos e ambientais paraenses.

Também fizeram parte dos estudos publicados pela Fapespa em 2023: Boletins, Produto Interno Bruno (PIB) do Pará e Municipal, Barômetro da Sustentabilidade, Data Pará, Nota Informativa, Mapa da Exclusão Social do Pará, Nota Técnica, Pará em Números, Relatório ODS e o Atlas da Sustentabilidade.

