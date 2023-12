IFPA – Campus Óbidos abre Processo Seletivo para a contratação de Professores Substitutos

A Diretora Geral do Campus Óbidos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, no uso de suas atribuições legais abriu o Edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado de Professores Substitutos para atender a necessidade temporária de excepcional de interesse do IFPA – Campus Óbidos, de acordo com as definições deste Edital

As vagas são para professore de Ciências Biológicas e Língua Portuguesa, nas graduações específicas e especialização, com a contratação no regime de 40h.

As inscrições poderão ser efetuadas exclusivamente no período de 26/12/2023 a 12/01/2024, pelo endereço eletrônico Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , anexando a documentação exigida no edital. A relação dos inscritos será homologada e publicada no dia 17/01/2024, no endereço eletrônico www.ifpa.edu.br e em murais na Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Óbidos.

O Processo Seletivo Simplificado será constituído de duas etapas de avaliação: a) 1ª Etapa: Prova de Desempenho Didático, de caráter eliminatório e classificatório; e b) 2ª Etapa: Prova de Títulos, de caráter classificatório. Mais informações consulte o Edital.

