ÓBIDOS: Agentes Comunitários de Saúde para o e-SUS participam de capacitação

Nos dias 20 e 21 de dezembro de 2023, foi realizada uma capacitação com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de Óbidos, no laboratório de informática do Instituto Federal do Pará - Campus Óbidos. Os profissionais foram divididos em 3 turmas totalizando 87 participantes. Promovido pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semsa, o curso teve como objetivo capacitar os ACS para o uso do sistema e-SUS, do Ministério da Saúde.

A capacitação foi ministrada abordando 3 tópicos principais: Na primeira parte, foi feita uma apresentação geral do sistema e-SUS, com foco nas funcionalidades e objetivos do sistema. Na segunda parte, os participantes aprenderam como trabalhar dentro da aba funcionalidade com ênfase nas visitas domiciliares, que é a principal aba do sistema para o trabalho dos ACS. E na terceira parte, os participantes receberam orientações sobre como inserir informações com qualidade no sistema.

Treinamento de Agentes Comunitários

O conteúdo do curso foi ministrado pelas profissionais Erica Nascimento, operadora do sistema e-SUS na Secretaria Municipal de Saúde e a enfermeira Camila Ribeiro, coordenadora dos ACS, que destacaram a importância do treinamento para o desempenho de um melhor trabalho das equipes.

Os resultados esperados da capacitação são a melhor distribuição e atendimento populacional das equipes de saúde. Com o uso do sistema e-SUS, os ACS terão acesso a informações mais completas sobre a população, o que permitirá que eles planejem e executem ações de saúde de forma mais eficiente e eficaz.

