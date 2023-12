Hospital Regional do Baixo Amazonas em Santarém celebra 17 anos de dedicação à saúde

Dia 28 de dezembro, o Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, comemorou 17 anos de serviços essenciais à saúde da população. Desde sua fundação, o hospital se destaca por oferecer atendimentos de alta qualidade, incluindo serviços especializados como tratamento oncológico e transplante renal.

Aurenice Lemos do Nascimento, uma paciente de 55 anos originária de Monte Alegre, no oeste do Pará, expressou sua gratidão pela oportunidade de receber tratamento oncológico no HRBA. "É muito importante ter na nossa região um hospital que nem esse, para que a gente possa fazer o nosso tratamento", afirmou Aurenice, que recebe acompanhamento multiprofissional na unidade.

Outro paciente, Nilton Cavalcante Furtado, de 65 anos, destacou a qualidade do atendimento ao viajar mais de 3.600 quilômetros de Belém para dar continuidade ao tratamento de hemodiálise no HRBA. Ele enfatizou a recepção calorosa da equipe e agradeceu pela existência de equipamentos que contribuem para a prolongação da saúde.

Ao longo de seus 17 anos de existência, o HRBA realizou impressionantes 11.610.583 atendimentos, abrangendo 889.952 consultas médicas, 63.847 cirurgias em mais de 20 especialidades, 72.933 internações e 9.670.824 exames. Esses serviços beneficiaram uma população de 1,4 milhão de pessoas em 29 municípios do oeste do Estado.

Profissionais dedicados como o enfermeiro Domício Farias, presente no HRBA por 15 anos, testemunham o crescimento e a valorização dos profissionais ao longo dos anos. Domício, atual responsável pelo Ambulatório de Feridas, destaca a importância do hospital em sua vida pessoal e profissional.

Além dos notáveis resultados em atendimentos, o HRBA é referência em áreas como Oncologia, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia, e Terapia Renal Substitutiva. Desde 2016, o hospital realiza transplantes de rim e, desde 2012, atua na captação de órgãos.

O HRBA também se destaca no ensino e pesquisa, oferecendo Residência Médica em 11 especialidades e residências multiprofissionais em diversas áreas da saúde. A instituição recebeu a Certificação de Excelência da Organização Nacional de Acreditação (ONA), nível III, desde 2015, atestando seu alto desempenho na segurança e qualidade do atendimento.

A partir de dezembro de 2022, o HRBA é administrado pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Em 2023, a unidade registrou um aumento significativo nos atendimentos, com destaque para as 6.021 cirurgias realizadas, representando um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Além disso, foram realizados 26 transplantes renais, um crescimento notável de 100%.

O diretor-geral da unidade, Gean Francisco Cercal, expressou orgulho pela contribuição da instituição à saúde da população do oeste paraense e destacou o compromisso contínuo em oferecer serviços de qualidade. O HRBA continua a ser um pilar essencial na promoção da saúde e no cuidado aos pacientes da região.

www.obidos.net.br – Com informações Ascom/HRBA