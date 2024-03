Ideflor-Bio investe em sinalização dos Parques de Monte Alegre e Serra dos Martírios

A ação visa promover turismo ecológico nas Unidades de Conservação do Pará

Na sexta-feira, 1º de março, foi celebrado o Dia do Turismo Ecológico. No Pará, as Unidades de Conservação (UCs) administradas pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), são locais propícios para o contato direto com a natureza. Nos últimos meses, esses espaços têm recebido melhorias nas sinalizações, a fim de garantir uma experiência ainda mais enriquecedora, segura e agradável aos visitantes.

Entre as UCs beneficiadas estão o Parque Estadual de Monte Alegre e o Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas, localizados nas regiões oeste e sudeste paraense, respectivamente. Nesses locais, o Ideflor-Bio já realizou a implantação de novas placas de sinalização dos principais pontos turísticos, trilhas e com orientações para aqueles que desejam explorar as belezas naturais dessas áreas protegidas.

O Parque Estadual de Monte Alegre é conhecido por abrigar o sítio arqueológico mais antigo da Amazônia Sul Americana, com pinturas rupestres datadas em 11.200 anos. Além disso, o local oferece um cenário deslumbrante, com complexos de serras, vales e cavernas como a Gruta do Pilão e a Gruta Itatupaoca, que encantam os visitantes com sua história e beleza natural.

Possibilidades - Dentro da UC, as atividades disponíveis são variadas, incluindo a visitação aos sítios arqueológicos, trilhas, escaladas em pontos específicos, visitas a cavernas, educação ambiental, prática de esportes como mountain bike e pesquisas científicas. Essas opções garantem uma experiência diversificada e educativa para os turistas que buscam uma conexão mais profunda com a natureza.

Foi pensando nisso que, no fim de 2023, foi criada a Rede Pinta Cuia de Trilhas, com o objetivo de potencializar o turismo ecológico no Parque Estadual de Monte Alegre. A iniciativa surgiu da parceria do Ideflor-Bio com condutores de trilhas, brigadistas e guias turísticos da região. A rede, inicialmente, é composta por duas trilhas, sendo elas a do Ererê e a Paytuna.

De acordo com o assessor técnico do Ideflor-Bio e coordenador do projeto, Júlio Meyer, a "Rede Pinta Cuia de Trilhas" é apenas o começo e novos trajetos já estão em fase de planejamento para compor a rede local de percursos. Fora isso, outras UCs estaduais estão sendo prospectadas para compor a Rede Brasileira de Trilhas. "Com essa iniciativa, a gente fortalece a vocação dessas áreas para o ecoturismo e se tornam destinos ainda mais atrativos para os amantes da natureza e da aventura", frisou.

Diversidade - Por outro lado, o Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas, situado a 20km da área urbana do município de São Geraldo do Araguaia, oferece uma experiência única de contato com a biodiversidade e a história da região. Localizado na zona de transição entre os biomas Amazônia e Cerrado, o Parque conta com mais de 30 cachoeiras catalogadas, mirantes e formações rochosas impressionantes, como a Casa de Pedra, um dos pontos mais altos da Serra das Andorinhas.

Além das belezas naturais, a UC possui um significado histórico importante, sendo palco da "Guerrilha do Araguaia", um marco de resistência e patrimônio histórico do Brasil. Com inúmeras cavernas que abrigam diversas espécies animais, incluindo um morcego raro, o Parque também se destaca pelos mais de 100 sítios arqueológicos e 5.500 pinturas rupestres, revelando-se um santuário da biodiversidade e da história.

O presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, destacou que os dois parques estaduais oferecem oportunidades únicas para os visitantes se conectarem com a natureza e a história da região. "Com as melhorias na sinalização, a expectativa é que o turismo ecológico nessas UCs cresça, promovendo o desenvolvimento sustentável da região e a valorização de seu patrimônio natural e cultural", enfatizou.

FONTE: Agência Pará