ÓBIDOS: SEMMA lança programa para a preservação dos quelônios da Amazônia

Nesta quinta-feira (7), a Secretaria de Meio Ambiente de Óbidos deu um passo significativo na preservação da vida selvagem ao lançar o “Programa de Conservação de Habitat”, com um foco especial na proteção dos quelônios da Amazônia. Esta iniciativa pioneira visa não só proteger uma espécie, mas também envolver ativamente as comunidades locais na causa da conservação.

A comunidade Nossa Senhora das Graças, situada na região do Paraná de Baixo, em Óbidos, foi selecionada para sediar o projeto. Esta escolha estratégica não apenas destaca o compromisso com a preservação ambiental, mas também reconhece o papel vital que as comunidades desempenham na proteção da fauna e da flora.

No evento de lançamento do programa, foram soltos na natureza 492 filhotes de quelônios, um marco significativo na batalha pela sobrevivência dessas criaturas ameaçadas. O programa adota uma abordagem inovadora, incentivando ativamente a comunidade a participar ativamente do processo, desde a guarda dos ovos até a soltura dos animais recém-nascidos.

A preservação dos quelônios da Amazônia é de suma importância não apenas para a biodiversidade da região, mas também para o equilíbrio do ecossistema como um todo. Essas criaturas desempenham papéis essenciais na manutenção do ambiente aquático, ajudando a controlar populações de presas e contribuindo para a saúde dos ecossistemas ribeirinhos.

O lançamento deste programa não é apenas um marco para a conservação da vida selvagem, mas também uma demonstração de como a união entre governo, comunidade e meio ambiente pode resultar em ações concretas e impactantes para proteger o planeta para as gerações futuras. A preservação dos quelônios da Amazônia não é apenas uma obrigação, mas uma responsabilidade compartilhada que todos devem abraçar.

www.obidos.net.br