Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Juruti, adquire lancha para trabalhos pastorias

A lacha adquirida fará atendimentos Pastorais nas comunidades ribeirinhas de Juruti Velho.

Na tarde desta quinta-feira, dia 14 de março, o Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, realizou a benção e a entrega da lancha de pequeno porte para os Padres da Paróquia Missionária Sagrado Coração de Jesus, Juruti Velho,. Estavam presentes representantes da Associação Beneficentes Emaús, que ajudaram no projeto da aquisição da embarcação.]

Entrega da Lancha Siripana

A Arquidiocese de Colônia, colaborou com uma ajuda financeira de 10 mil Euros, e o restante do valor foi pela Diocese de Óbidos e Paróquia Sagrado Coração de Jesus, sendo assim, foi possível a realização da aquisição da embarcação de pequeno porte para atendimentos pastorais das comunidades ribeirinhas da Paróquia, um trabalho de acompanhamento, considerando a necessidade para o transporte fluvial. Devido as longas distâncias e localização das comunidades sendo aproximadamente 90% ribeirinhas, todo atendimento é realizado somente por embarcações fluviais.

A embarcação recebeu o nome de SIRIPANA, que traz o significado de uma peça indígena tradicional da Região Amazônica, e até os ribeirinhos faziam utilização desta peça para as pescas. A lancha será instrumento para a Evangelização no Coração da Amazônia.

FONTE: Diocese de Óbidos