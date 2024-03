Paysandu goleia o Manaus e avança para a semifinal da Copa Verde 2024

Confronto histórico entre Paysandu x Remo está confirmado na semifinal da Copa Verde

Em uma partida eletrizante, o Paysandu conquistou uma vitória impressionante sobre o Manaus, garantindo seu lugar na semifinal da Copa Verde. O confronto, ocorrido neste domingo, dia 24, viu o Paysandu superar uma desvantagem inicial e dominar o jogo com um placar final de 4 a 1.

O jogo começou desfavorável para o Paysandu, com o Manaus abrindo o marcador por volta dos 7 minutos com Roney, aumentando ainda mais a pressão ao manter sua vantagem inicial. Porém, o Paysandu mostrou sua resiliência e determinação, buscando incansavelmente o resultado necessário para avançar na competição.

Foi aos 16 minutos que Nícolas, com um gol de cabeça, igualou o placar, injetando nova vida na partida. A virada veio aos 31 minutos, com João Vieira marcando para o Paysandu, levando a equipe para o intervalo com a vantagem mínima.

Na segunda etapa, o Paysandu demonstrou ainda mais determinação, pressionando o Manaus em busca do gol que garantiria sua classificação. Nícolas novamente balançou as redes aos 43 minutos, aumentando a vantagem do Paysandu. E aos 48 minutos, Edinho selou a vitória com mais um gol, consolidando o resultado em 4 a 1.

Com essa performance impressionante, o Paysandu assegurou seu lugar na semifinal da Copa Verde, onde enfrentará seu rival histórico, o Clube do Remo. Essa promete ser uma batalha emocionante, com datas e locais a serem anunciados em breve. Os fãs do futebol paraense já estão ansiosos por esse confronto RE x PA.

www.obidos.net.br – Informações e fotos Adailson Pinto