PAIXÃO DE CRISTO: Grupo Kauré realizará espetáculo em Santarém no dia 29 de março

O Grupo Teatral Kauré realiza no dia 29 de março, em Santarém, mais uma apresentação do Espetáculo Paixão de Cristo. O evento será realizado na Praça Tiradentes, no Bairro da Aldeia, próximo a Orla da cidade, às 19h. A apresentação é feita a céu aberto, sendo uma das mais tradicionais da Semana Santa no Pará.

A Paixão agrega o que há de melhor na produção teatral da cidade, contribuindo diretamente e na difusão das artes cênicas em Santarém, colocando em evidência o potencial e a qualidade dos artistas da região. Em 2023, contou com 300 integrantes, incluindo atores, técnicos, cenógrafos, figurantes e equipe de apoio, reunindo um público estimado de 5 mil pessoas.

Nesta edição, a 39ª, a organização promete uma apresentação ainda mais grandiosa, com cenários distintos e efeitos especiais. A trilha sonora também será um destaque à parte, com músicas emocionantes que ajudarão a transmitir toda a intensidade da história.

Cena do espetáculo do ano anterior.

Em 2024, trabalhando o tema da campanha da Fraternidade, “Fraternidade e Amizade Social", inspirada na apreciada encíclica Fratelli Tutti (Todos Irmãos), publicado pelo Papa Francisco em 2020, o espetáculo defende uma forma de arte que busca a participação de todas as pessoas, independentemente de suas habilidades ou limitações, em uma abordagem que valoriza a diversidade e a inclusão, tornando o palco um espaço democrático e acolhedor.

A apresentação contará com a participação dos jovens alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) em Santarém. Em diversas cenas eles estarão presentes representando crianças e adolescentes autistas e com síndrome de Down em cenas históricas descritas nas passagens bíblicas.

Outra participação especial será da atriz Sabrina Kelly, deficiente visual, que pela segunda vez vai compor o elenco. Este ano ela dará vida à Ester, uma das mulheres de Jerusalém, que narram os fatos vividos na Terra Santa, na época em que Cristo viveu. “Tenho estudado muito. Este ano, minha personagem não será a mesma do ano passado. São personagens e momentos diferentes, o que requer maior preparação. Na hora da apresentação a gente se emociona e é algo muito intenso”, destaca a atriz.

Coordenador do grupo e ator que interpreta Jesus há 10 anos, João Carlos Miranda destaca a evolução da apresentação. “A cada ano a apresentação cresce, passa por uma avaliação e ajustes com o objetivo de proporcionar cada vez mais para o público um espetáculo com maior riqueza de detalhes. E para o ano de 2024, o grupo mantém a dedicação para reviver os personagens e recontar a história da Paixão de Cristo. Convidamos as pessoas a participarem e se emocionarem mais uma vez”, conclui João Carlos.

AMIGOS DA PAIXÃO

Para ajudar a custear a estrutura necessária, o grupo realiza a campanha Amigos da Paixão, que envolve a doação de materiais ou valores em dinheiro, além da venda de rifa para angariar recursos. O espetáculo Paixão de Cristo tem sido mantido através do apoio e colaboração de parceiros, poder público municipal e estadual, empresas e famílias que fazem parte da comunidade da Aldeia e da Paróquia de São Raimundo.

Para o ano de 2024, a campanha volta a ser realizada contando com a participação quem queira e possa contribuir com qualquer valor ou de alguma forma independente do valor ou da doação. A contribuição pode ser feita diretamente com a coordenação do evento ou através da chave Pix: CNPJ: 43.236.598./0001-25 (Associação Cultural Cauré).

“É a campanha que mobiliza todo esse público que contribui, que incentiva a arte e queira de alguma forma estar conosco na paixão. E contamos com esse apoio de empresários ou da população em geral”, destaca Kennedy Harilal, diretor social do Grupo Kauré.

Outra forma de contribuir com o Espetáculo é adquirindo bilhetes da Rifa, ao valor de R$ 5, que será sorteada no dia da apresentação e contará com seis prêmios: 1 Jogo de Xícaras, 3 Peças Tuppeware, 1 Garrafa de Café, 1 Pix de R$ 100, 1 Pix de R$ 200, 1 Airfryer e 1 Kit Paixão de Cristo.

VENDA DE INGRESSOS

O acesso ao espetáculo na Praça Tiradentes é livre. Para os setores com cadeiras, serão cobrados ingressos ao valor de R$ 20, que podem ser adquiridos durante com a coordenação ou pelo telefone (93) 99212-5958.

GRUPO TEATRAL KAURÉ

Há 26 anos em atividade, o Grupo Kauré tem marcado seus espetáculos com elementos da vida amazônica e proteção ao meio ambiente com intensas atividades voltadas para o teatro e cinema, formando gerações de atores e produtores que enriquecem o cenário cultural da Pérola do Tapajós.

Foi reconhecido pela Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA) com a Comenda Nossa Senhora de Nazaré em 2017, e pela Associação Comercial de Santarém (ACES), com a comenda Wilson Fonseca de 2022.

Fonte: Weldon