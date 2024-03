Óbidos: Paróquia Senhora Sant'Ana celebra 266 anos de Fundação

Nesta segunda-feira, dia 25 de março, a comunidade da Paróquia Senhora Sant'Ana de Óbidos está em festa, comemorando com grande alegria seus 266 anos de fundação. Desde sua criação em 1758, a paróquia tem sido um pilar da fé católica em Óbidos, lançando as bases sólidas da espiritualidade e servindo como uma fonte de santidade para todos que passam por lá.

Uma das novidades que marca este aniversário é a renovação da Via Sacra na Catedral. Com novas molduras, um toque de simbolismo extra foi adicionado: a madeira utilizada para as molduras foi retirada das próprias paredes da Catedral. Mais de 2.100 peças foram confeccionadas, enriquecendo ainda mais essa importante expressão de arte sacra.

O Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, expressou sua gratidão a Deus por todos os sacerdotes, grupos, movimentos pastorais e membros da comunidade que ao longo dos anos contribuíram para a vida vibrante e fervorosa da Paróquia Senhora Sant'Ana. Ele enfatizou o papel central que cada indivíduo desempenha na construção e fortalecimento da igreja local.

Enquanto celebramos este marco significativo, renovamos nossas preces a Sant’Ana, pedindo sua intercessão e bênçãos para todos os fiéis da Paróquia Senhora Sant'Ana de Óbidos. Que possamos continuar a crescer em fé, amor e serviço uns aos outros, seguindo o exemplo de santidade que nos foi legado ao longo desses 266 anos.

Sant’Ana, rogai por nós!

www.obidos.com.br - Com informações e vídeo Diocese de Óbidos