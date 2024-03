29ª CIPM recebe novas viaturas que reforçarão policiamento em Óbidos e Curuá

A 29ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), instalada no município de Óbidos, oeste do Pará, recebeu na manhã desta quarta-feira, 27, novos veículos que reforçarão o policiamento nos municípios de Óbidos e Curuá.

A cerimônia de entrega foi realizada na Praça da Cultura, em Óbidos, e contou com a presença do prefeito Jaime Silva; do comandante da 29ª CIPM, Ten. Cel. David Samaroni, e a tropa local da Polícia Militar.

O Comandante da 29ª CIPM, destacou a importância dos investimentos por parte do Governo do Estado, que garantem ostensividade na região para o enfrentamento da criminalidade.

“Só no município de Óbidos nós estamos recebendo hoje seis viaturas, tipo picapes traçadas e são apropriadas para o atendimento de ocorrências na zona rural. Nós estamos também com um investimento de mais de um milhão de reais na construção da instalação física do quartel da 29ª CIPM, e a Base Candiru, que vai ser implantada no município de Óbidos, ainda neste semestre, para atender não apenas as demandas locais, mas também de toda essa região”, completou o comandante.

Jaime Silva participou a entrega das Viaturas.

Das viaturas novas, cinco serão utilizadas no município de Óbidos e uma vai atender a cidade de Curuá.

O prefeito de Óbidos, Jaime Silva, agradeceu mais esse investimento do Governo do Pará, onde o município ganha um reforço maior na área da segurança pública.

“Agradecemos aqui o nosso governador do estado, que ele, preocupado com a segurança, já providenciou essas mudanças que vem acontecendo em todo o estado do Pará. Então, esses novos veículos vão ajudar muito a nossa 29ª CIPM, o trabalho do nosso comandante Cel. David Samaroni, juntamente com os seus soldados para que a gente possa fazer um trabalho de eficiência com essa troca da frota”, agradeceu o prefeito.

FONTE: Comunicação/PMO