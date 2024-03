1ª Oitiva Pública da Lei Aldir Blanc II para impulsionar a Cultura foi realizada em Óbidos

Na quarta-feira, dia 27, a Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult), deu início a um importante processo para fortalecer o cenário cultural do município. Aconteceu a 1ª Oitiva Pública da Lei Aldir Blanc II, um encontro que reuniu aproximadamente 70 fazedores e fazedoras de cultura, representando diversos segmentos artísticos locais, no auditório da Casa de Cultura.

O evento marcou o ponto de partida para as discussões que culminarão na criação do Plano de Ação para a execução da Lei Aldir Blanc II em Óbidos. Este plano, essencial para o desenvolvimento cultural da região, está sendo elaborado em parceria com os agentes culturais locais, garantindo que suas necessidades e perspectivas sejam consideradas.

Durante a Reunião na Casa da Cultura

A Lei Aldir Blanc II, também conhecida como Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, desempenha um papel fundamental no apoio e fortalecimento do setor cultural em todo o país. Suas diretrizes e objetivos visam promover o acesso à cultura, além de assegurar financiamento para projetos e iniciativas artístico-culturais.

A oitiva pública foi apenas o primeiro passo de um processo que envolverá mais três reuniões, todas voltadas para a construção colaborativa do Plano de Ação. A participação ativa dos fazedores e fazedoras de cultura de Óbidos demonstra o engajamento e o desejo coletivo de impulsionar a cena cultural local, enriquecendo-a e tornando-a ainda mais vibrante e acessível a todos os cidadãos.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Óbidos procura valorizar a cultura como elemento fundamental para o desenvolvimento social e econômico do município.

