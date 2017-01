Feira livre do produtor rural será interditada para reforma

A Feira Livre do Produtor Rural que fica localizada na área central da cidade de Óbidos, no oeste do Pará, passará por uma reforma a partir da próxima semana. A decisão foi acertada na tarde de quarta-feira (18), durante uma reunião realizada no auditório da Casa de Cultura, que contou com a presença de feirantes; vendedores de alimentos; do secretário de meio ambiente e produção, Celso Rodrigues; e do vice-prefeito de Óbidos, Isomar Barros.

Devido as péssimas condições da estrutura da feira, os usuários foram convocados para discutir o plano de ação que determinou como será feita a reforma do local. Para ajudar a custear as despesas os feirantes decidiram fazer uma coleta. Cada usuário do espaço doará R$ 10 reais para agilizar o início dos trabalhos. A reforma será coordenada por uma comissão formada por moradores de seis comunidades e por um funcionário da secretaria de produção. “Nós vamos tomar à frente do trabalho de coleta do dinheiro e vamos ajudar na reforma. Com o dinheiro arrecadado vamos poder pagar o material necessário e iniciar o quanto antes esse trabalho. Queremos apresentar pra população um espaço melhor”, disse o presidente da comissão, Elias Barreto, morador da comunidade São João.

A agricultora Raimunda Pinheiro, concordou com a coleta para ajudar na revitalização da feira. Integrante da comissão que coordenará os trabalhos, ela disse que a medida chegou em boa hora. “Nós estamos trabalhando em condições difíceis, fora que está desorganizado o nosso espaço de trabalho. Não podemos só cobrar, temos que ajudar também, porque é de lá que a gente tira o nosso sustento”, falou a moradora da comunidade Maria Teresa, que fica localizada na área de várzea do município.

Os trabalhos estão programados para iniciar no dia 27 de janeiro, com previsão de término para o dia 8 de fevereiro. O secretário de meio ambiente e produção, informou que por questões de segurança e para dar agilidade a reforma, a feira será interditada. “Nossa intenção é não prejudicar a venda dos produtores. Por isso vamos interditar o espaço, para que a reforma ocorra em pouco mais de uma semana. Até mesmo para não interferir na oferta de produtos para a nossa população”, afirmou Celso Rodrigues.

Além do espaço onde são realizadas as vendas dos produtores, os banheiros passarão por reforma, atendendo a uma antiga reivindicação dos feirantes.

O vice-prefeito Isomar Barros, agradeceu a parceria dos feirantes e reafirmou que o objetivo do governo é encontrar soluções para as demandas, por meio de diálogo permanente com a população. “Nosso objetivo é sempre estar atento aos anseios dos obidenses. Assim como ocorreu hoje na reunião com nossos produtores, queremos chamar a população para dialogar, e junto conosco, encontrar soluções para os nossos problemas”, afirmou o vice-prefeito.

Por: Érique Figueirêdo – Acom/PMO

Fotos de Odirlei Santos

