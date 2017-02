Hospital em Alenquer, lança o projeto Pintando o Hospital Santo Antônio

A Ação Social Sociedade Beneficente Santo Antônio – Hospital Santo Antônio, em Alenquer, é uma Instituição filantrópica que destina a maioria de seus serviços aos usuários do SUS e prima pela boa qualidade do ambiente e dos serviços prestados. E pensando no bem-estar dos pacientes, pretende por meio deste projeto arrecadar material e/ou recursos financeiros através de doações para transformar o ambiente hospitalar com belas paisagens que serão pintadas no teto, bem como fazer uma pintura geral do Hospital interna e externamente.

Considerando que o Hospital Santo Antônio-HSA, já vem desenvolvendo atividades voltadas à assistência humanizada, manter o ambiente hospitalar mais acolhedor e familiar para ajuda na recuperação mais rápida do paciente. Em virtude disso, o HSA, em comemoração ao seu Jubileu de Ouro - 50 anos de serviços prestados a Comunidade Alenquerense, lança o projeto PINTANDO O HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, com cores alegres e imagens de paisagens da fauna e flora amazônica, no intuito de quebrar o ambiente de tristeza e sofrimento, principalmente com relação às crianças.

A proposta do Projeto é transformar o ambiente hospitalar em um ambiente que expresse vida, alegria, felicidade, acolhimento, através da pintura do teto com cores vibrantes. Como vocês percebem todo o corpo de enfermagem e demais profissionais de assistência direta ao paciente já mudaram o tradicional jaleco branco para outras cores conforme os meses temáticos do ano, exemplo: outubro é rosa, novembro é azul, dezembro é vermelho etc.

Neste sentido queremos manter o Hospital Santo Antônio como humanizado e acolhedor e que possamos oferecer a comunidade alenquerense um ambiente saudável e propício à recuperação mais rápidas dos nossos usuários, propomos parceria com você individualmente e ou sua família, com empresas e outros órgãos que queiram contribuir para essa transformação agradável e necessária.

O Público alvo do projeto é a comunidade local, a demanda da instituição e familiares, incluindo, crianças, jovens, mulheres, homens e idosos. E por meio deste, pretendemos atingir o nosso objetivo que é transformar o ambiente hospitalar com a pintura do teto da instituição.

Considerando, que a maioria dos hospitais filantrópicos do País, estão fechando as portas por contas de dívidas, principalmente com a crise Política e Econômica que o Brasil está atravessando, mas com sua colaboração o Hospital Santo Antônio continua sua missão e é uma instituição de saúde que se mantém sem dívida no mercado. É certo que com muita dificuldade em se manter, mas juntos somos mais fortes e venceremos as crises.

Diante disso, vem mui respeitosamente convidar vossa senhoria a ser um doador/patrocinador desse projeto seja doando um valor de sua livre escolha, individualmente, como família ou grupos de amigos. Você ainda pode escolher a melhor maneira de colaborar com esse projeto PINTANDO O HOSPITAL SANTO ANTÔNIO considerando a tabela abaixo da seguinte maneira:

- Doando algum material da tabela abaixo

- Um valor a ser entregue no próprio hospital

- Patrocinando uma tela de paisagem de 2mt x 2mt no valor de R$ 700,00 reais e neste valor estão incluídas as tintas, solventes, pinceis e mão de obra do pintor (será colocado na tela o nome do patrocinador)

- Um valor depositado na conta do hospital para:

Ação Social Sociedade Beneficente Santo Antônio

Banco: do Brasil

Agência: 0555-x

Conta Corrente: 2501-1

Banco: da Amazônia

Agência: 103

Conta Corrente: 070057-2

Banco: Caixa Econômica

Agência: 026

Conta Corrente: 3314-2

Operação: 003

Em nome da Direção e de todos os funcionários do Hospital Santo Antônio, agradecemos desde já toda e qualquer ajuda, especialmente por seu tempo e disponibilidade em nos receber.

Atenciosamente,

Direção do Hospital Santo Antônio

