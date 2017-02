Prefeitura de Óbidos abre licitação para a infraestrutura do Carnapauxis 2017

Foi pulicado nesta quinta-feira, dia 02, no Diário Oficial do Estado, Nº 33306, Página 77, o Aviso de Licitação para a contratação das empresas que prestarão serviços para a montagem da Infraestrutura do Carnapauxis 2017.

A licitação foi dividida em três Pregões Presenciais, cujos objetos são os seguintes: Estrutura (palco, sonorização, iluminação, segurança, camarotes e área VIP); Banda com Trio Elétrico e Ornamentação do Carnapauxis 20177.

Os editais e informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Óbidos - PA, sito à Rua Dep. Raimundo Chaves, 338 - Centro; e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo., no horário de 8h às 14h. MARISA MOUSINHO MODA - Pregoeira.

Veja o aviso na integra, onde consta as datas de aberturas:

---------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017-PMO/SEMCULT.

Objeto: Contratação de empresa especializada em montagem de estrutura (palco, sonorização, iluminação, segurança, camarotes e área VIP) para a realização do Carnapauxis 2017. Abertura: 14/02/2017, às 9h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017-PMO/SEMCULT.

Objeto: Contratação de Banda Musical com Trio Elétrico para realizar tocatas no Carnaval Oficial do município de Óbidos no ano de 2017. Abertura: 16/02/2017, às 9h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017-PMO/SEMCULT.

Objeto: Contratação de pessoa física para realizar a ornamentação do Carnapauxis 2017. Abertura: 15/02/2017, às 9h.

--------------------------

FONTE: Diário Oficial da União nº Nº 33306

www.chupaosso.com.br

