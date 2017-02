UFOPA – Campus Óbidos desenvolve o Projeto Bibliocine

A Universidade Federal do Oeste do Pará, por meio do sistema integrado de Bibliotecas – SIBI-UFOPA, realizará no dia 15/02/2017, as 16h00min, no Campus da Ufopa em Óbidos, o Projeto Bibliocine com a exibição de filmes no objetivo de incentivar a leitura de obras do acervo, associadas às temáticas dos filmes e documentários através de debates e a mediação do contato da comunidade acadêmica e a sociedade em geral com o cinema. E desta forma tornar a biblioteca um ponto multicultural por meios de ações culturais desta natureza.

Na oportunidade, serão exibidos três documentários. Logo em seguida, haverá discussão e debate sobre o tema dos filmes.

Os convidados para suscitarem a discussão no público presente serão:

Mestra Bibliotecária Carla Girard: Coordenadora do Bibliocine

Especialista Técnico em Assuntos Educacionais Rômulo Viana: Mediador

Especialista Pedagoga do IFPA/Campus Óbidos Alessandra: Debatedora

Professora Doutora Marilene Barros: Debatedora

Representante do Conselho Tutelar: Debatedor

Curiosidades sobre documentários a serem exibidos:

Canto de Cicatriz: documentário sobre um tema difícil, cercado de tabu e pactos de silencio: a violência sexual contra meninas. O titulo vem do poema Canção para a menina maltratada feito especialmente para o documentário pelo escritor e psiquiatra infantil Celso Gultfreind.

Documentário: violência sexual no Marajó – diálogos pela infância e adolescência – o vídeo mostra depoimentos de técnicos e profissionais que lidam com essa situação no dia a dia e de como combater essa problemática na região.

Violência sexual contra crianças: como a escola pode ajudar uma criança vitimada. Este vídeo é o resultado da aprendizagem do Curso PAFC 2013 da UEPG, onde buscou-se trazer algumas orientações sobre o comportamento de criança que sofre abuso sexual e como o professor, ou outro adulto da escola pode auxiliar e ajudar a denunciar.

Venha participar conosco.

Fonte: Ufopa – Campus Óbidos

