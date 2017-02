UFOPA abriu inscrições ao processo seletivo 2017 nesta segunda, 13.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) lançou nesta segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017, os editais dos processos seletivos Regular (PSR), Especial Indígena (PSEI) e Especial Quilombola (PSEQ), destinados ao provimento de vagas nos cursos de graduação (Bacharelados e Licenciaturas). Para 2017, a Universidade oferta o total de 1.126 vagas, sendo: 1.018para o PSR; 54 para o PSEI; e 54 para o PSEQ.

Gratuitas, as inscrições para os processos seletivos serão realizadas a partir das 12 horas do dia 13 de fevereiro, exclusivamente pela internet, através do site da Ufopa. Para o PSR 2017, as inscrições vão até as 23h59 do dia 10 de março. Já para o PSEI e PSEQ 2017, o prazo de inscrições se encerra as 23h59m do dia 1º de março. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico disponível no site e indicar suas opções de curso.

Processo Seletivo Regular

Para o PSR 2017, a Ufopa oferece 1.018 vagas. Desse total, 30 vagas são para ingresso de Pessoas com Deficiência (PcD), 509 vagas para o sistema de ingresso por meio de cotas sociais e 479 vagas de ampla concorrência. No momento da inscrição, cada candidato poderá optar por dois cursos. O preenchimento das vagas do PSR será processado com base no critério classificatório, por curso de opção, até o limite de cinco chamadas, conforme distribuição de vagas e turnos por curso. A primeira chamada será realizada no dia 17 de março.

Esse ano, a Ufopa utilizará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2015 ou 2016, considerando o exame de maior nota (redação + áreas temáticas), inclusive para o ingresso pelo sistema de cotas sociais e para as vagas destinadas à Pessoa com Deficiência (PcD). O PSR consistirá nas seguintes fases: inscrição no site; seleção dos candidatos; convocação, habilitação e matrícula.

A homologação das inscrições será realizada após a confirmação, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de que o candidato realizou o Enem 2015 ou 2016. Estará automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que, alternativamente, tenha obtido pontuação inferior a 450 na Redação; e pontuação média das quatro áreas temáticas inferior a 400.

Processo Seletivo Especial Indígena

O PSEI é destinado à seleção específica de candidatos indígenas da região do oeste do Pará para ingresso nos cursos de graduação da Ufopa. Em 2017 são 54 vagas, todas para Santarém.

Ao se inscrever, o candidato poderá indicar até três opções de cursos. A seleção do PSEI 2017 será realizada em duas etapas: uma prova de redação em Língua Portuguesa e entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório. A prova de redaçãoserá aplicada no dia 19 de março de 2017, nas cidades de Jacareacanga, Oriximiná e Santarém.

Processo Seletivo Especial Quilombola – Esse ano, serão destinadas 54 vagas ao PSEQ, todas para Santarém. A seleção consistirá em uma prova de leitura e interpretação textual, que será aplicada no dia 19 de março, nas cidades de Santarém, Óbidos e Oriximiná.

Ao preencher o formulário de inscrição, os candidatos deverão assinalar o item de declaração de autorreconhecimento. Também deverão anexar a declaração de pertencimento, de acordo com as indicações do edital. Uma mudança deste ano é a quantidade de cursos indicados. O candidato selecionará, obrigatoriamente, a primeira opção de curso e, se desejar, maisoutras três opções dentre os cursos listados no edital.

Mais informações sobre o PSR 2017: www.ufopa.edu.br/academico/processo-seletivo

Mais informações sobre o PSEI e PSEQ 2017: www.ufopa.edu.br/academico/processo-seletivo-especial

Comunicação/Ufopa

