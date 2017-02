“CRISTO FOLIA” vai movimentar Óbidos neste final de semana

Com o tema: “Meu espírito exulta de alegria” (Lc 1,47), a Renovação Carismática Católica de Óbidos – RCC, promove nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro na Assembleia Recreativa Pauxis – ARP, o evento de Carnaval com Cristo denominado de “Cristo Folia”.

O objetivo é semear a cultura de pentecostes para sermos canal da graça para a igreja e para o mundo. A expectativa é de adesão total dos fiéis ao evento que acontecerá pelo segundo ano na cidade obidense. São muitas opções para quem procura um novo olhar sobre o carnaval e principalmente momentos marcantes de encontro com Deus. A programação conta com oração do terço Mariano, pregações carismáticas, adoração ao Santíssimo Sacramento, louvor, vários momentos para juventude e muito carnaval com Cristo. A novidade esse ano é um momento específico para as famílias que vai ocorrer no domingo (19) pela manhã.

Já confirmaram presença no evento católico: o Pároco de Sant’Ana Padre Davenir, Padre Leonardo Loures da Paróquia São Martinho, Frei Ulysses da Paróquia São Francisco e Santa Clara, além de Frei Joel que celebrará a missa de abertura, Madre Rejane e Ministério Eco Vox que comandarão a animação nos três dias.

Esse ano especialmente em unidade com a RCC Brasil e o ICRRS a RCC Óbidos comemora os 50 anos da RCC no mundo e convida você para passar o melhor carnaval de sua vida, um carnaval diferente com Jesus e com Maria, um carnaval onde a alegria não termina na quarta-feira de cinzas.

Venha viver essa alegria que vem de Deus! A entrada é franca! Esperamos por você!

Marcos Cantuário

Ministério de Comunicação Social – RCC Óbidos

Contato: (93) 99139-1007/ Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.