Alunos da Escola São Francisco participam do projeto "Piquenique da Inclusão: a arte do ler, contar e recontar"

O projeto "Piquenique da Inclusão: a arte do ler, contar e recontar" foi realizado nesta terça-feira, dia 13, na Praça de Sant´Ana, em Óbidos, por alunos do 6º ano da Escola São Francisco, com o objetivo de envolvê-los no mundo da leitura e da escrita, estimulando sua imaginação, criatividade, comunicação e expressão.

O projeto foi idealizado e orientado pelas professoras Amanda Filizzola, Maziane Matos, Oslima Bentes e Merian Souza, o qual proporcionou momentos de aprendizagem, diversão e integração.

Através de atividades como reconto de histórias, os alunos exploraram diferentes gêneros literários e exercitam sua criatividade ao apresentar as narrativas de maneira única. Essa abordagem lúdica e participativa desperta o prazer pela leitura e incentivou a imaginação das crianças.

Além disso, a leitura é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento da comunicação e expressão. Ao se explorar as diferentes formas de escrita, os alunos melhoraram seu vocabulário e habilidades de comunicação oral e escrita. Compartilhando suas leituras e recontos com colegas, familiares e convidados, eles praticaram a expressão verbal e fortaleceram os laços entre a escola, a comunidade e as famílias.

O projeto conta com a apoio da Semed Óbidos, da Escola São Francisco, das famílias e de parceiros como Déa Gleise Castro Ana Silva, Valdese Filizzola, Andreza Filizzola e Thiago Tarick Nascimento. Essa colaboração criou um ambiente acolhedor e proporcionou uma experiência enriquecedora para todos os envolvidos.

