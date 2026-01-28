Pré Carnapauxis 2026: Bloco Pai da Pinga diverte os obidenses em seu penúltimo dia

Aconteceu nesta segunda-feira, dia 02, o penúltimo arrastão do Bloco Pai da Pinga pelas ruas de Óbidos, reunindo milhares de foliões em mais uma noite marcada por muita alegria, música e tradição. Comandado por Arthur & Cia, o bloco contou com uma animada banda formada por diversos instrumentos de sopro, além da contagiante batucada, que embalou os brincantes durante todo o percurso.

Como já é tradição, o arrastão saiu do Bar do Cachorrão, em frente à Praça de Santa Terezinha, ponto de concentração dos foliões desde as primeiras horas da tarde. O símbolo do bloco, o tradicional Boi de Pano, abriu o desfile, acompanhado por seus personagens característicos, que garantiram o clima de descontração e festa ao longo do trajeto.

O percurso foi longo e bastante movimentado, passando por várias ruas da cidade Presépio, e encerrando por volta das 22h, novamente na Praça de Santa Terezinha, com os foliões ainda cheios de energia e alegria.

Vale lembrar que o Carnapauxis 2026 acontecerá no período de 11 a 17 de fevereiro, com o desfile de sete blocos que prometem movimentar Óbidos e atrair moradores e visitantes para o melhor carnaval de rua da Amazônia.

A expectativa só aumenta para os próximos dias de folia. Venha você também brincar o Carnapauxis e viver essa grande festa popular!





