UEPA divulgou o resultado do Processo Seletivo 2026, confira o Listão do Aprovados

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou o resultado do Processo Seletivo 2026 nesta sexta-feira (30). Ao todo, a instituição ofereceu 4.252 vagas em cursos de graduação.

Neste ano, os cursos mais concorridos da universidade foram Biomedicina, no campus de Belém, com 69,52 candidatos por vaga; Fisioterapia, também na capital, com média de 65,90 candidatos por vaga; e Medicina, com 62,24 candidatos por vaga.

