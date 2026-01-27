Pré Carnapauxis 2026: Bloco Xupa Osso agita as ruas de Óbidos no penúltimo arrastão

Com a chegada do mês de fevereiro, a animação dos foliões obidenses e visitantes ganha ainda mais intensidade. Neste domingo (01), foi a vez do tradicional Bloco Xupa Osso tomar conta das ruas de Óbidos, embalando centenas de brincantes no penúltimo arrastão do Pré Carnapauxis 2026.

O arrastão teve início por volta das 19h, com o Trio Elétrico comandado Bada Lazer, que garantiram a animação do público do começo ao fim. A concentração aconteceu em frente à Praça da Cultura, reunindo não apenas foliões de Óbidos, mas também visitantes de cidades vizinhas como Oriximiná e Curuá, que se juntaram à grande festa do Mascarado Fobó.

Vídeo....

Após percorrer as principais ruas da cidade, o bloco retornou à Praça da Cultura, agora acompanhado pela Banda de Frevo Xupa Osso, que fez sua estreia no Carnapauxis, animou os foliões ainda mais, e a festa continuou até altas horas da noite, celebrando o espírito contagiante do Carnapauxis, uma das maiores tradições culturais do oeste do Pará.

A contagem regressiva para o desfile oficial já está a todo vapor. O Carnapauxis 2026, que tem a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio das demais secretarias, e toda estrutura da Governo Municipal, começa no dia 11 de fevereiro, com sete dias de muita alegria e tradição, obedecendo a seguinte programação:

11/02 – Vai ou Raxa

12/02 – Bloco Mirim

13/02 – Serra da Escama

14/02 – Águia Negra

15/02 – Xupa Osso

16/02 – Unidos do Morro

17/02 – Bloco das Virgens

Venha para Óbidos viver o Carnapauxis, o melhor carnaval de rua da Amazônia, onde tradição, cultura e alegria tomam conta das ruas da cidade!

GALERIA DE FOTOS.....



Fotos de Vander N Andrade