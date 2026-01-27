UFPA divulgou o resultado do Processo Seletivo 2026, confira o Listão do Aprovados

A Universidade Federal do Pará - UFPa divulgou o resultado do Processo Seletivo 2026 nesta sexta-feira (30). Com o total de 59.642 candidatas(os) inscritas(os), o Processo Seletivo 2026 da UFPA ofertou 7.155 vagas em cursos de graduação com turmas presenciais, acrescidas de 194 vagas adicionais destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas entre os diversos campi da Instituição.
Neste primeiro momento, o listão do Processo Seletivo 2026 convocou 6.915 candidatos classificados. Desse total, 6.717 são paraenses, o que corresponde a mais de 97% dos aprovados.
O Resultado do PS-2026 da UFPA, foi divulgado por volta da 15h15, sendo que o listão está disponível para acesso público via página listao.ufpa.br.
