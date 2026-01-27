A campanha “Pule, Brinque e Cuide” já está nas ruas de Óbidos, reforçando a importância da proteção de crianças e adolescentes durante o período de carnaval. A iniciativa é do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com a Prefeitura de Óbidos, e tem como objetivo conscientizar a população de que cuidar dos menores é uma responsabilidade de toda a sociedade.

A ação destaca que vender ou oferecer bebida alcoólica para menores de 18 anos é crime previsto em lei, além de representar um sério risco ao desenvolvimento físico e emocional de crianças e adolescentes. Durante toda a programação carnavalesca, a Rede de Proteção estará de plantão, atuando de forma integrada para garantir um ambiente mais seguro para o público infantojuvenil.

A campanha também orienta a população a não se omitir diante de situações de risco ou violação de direitos. Em casos de irregularidades, a recomendação é denunciar imediatamente ao Conselho Tutelar pelo telefone (93) 99131-3724.

Com o lema “Pule, Brinque e Cuide”, a mobilização busca unir diversão e responsabilidade, promovendo um carnaval mais consciente, seguro e acolhedor para todos em Óbidos.

Vamos fazer um Carnapauxis de paz e proteção!

www.obidos.net.br