Paysandu goleia Águia de Marabá e garante vaga na final da Copa Norte 2026

Em uma noite de domínio absoluto no Estádio Zinho Oliveira, o Paysandu Sport Club carimbou seu passaporte para a grande decisão da Copa Norte 2026. O Papão da Curuzu venceu o Águia de Marabá por 5 a 1 nesta quarta-feira (6), garantindo a chance de lutar pelo bicampeonato consecutivo do torneio regional.

A partida começou com susto para a torcida bicolor, quando PH abriu o placar para os donos da casa aos 28 minutos do primeiro tempo. No entanto, a reação do Paysandu foi fulminante: ainda na etapa inicial, Juninho e Lucas Cardoso viraram o jogo. No segundo tempo, Marcinho, Thalyson e Kleiton Pego completaram a goleada, confirmando a superioridade da equipe comandada por Júnior Rocha.

Adversário na Final

O adversário do Paysandu na decisão será o Nacional-AM. O time amazonense garantiu a vaga após vencer o Porto Velho nos Pênaltis, confronto da outra semifinal, consolidando uma final entre os dois clubes de maior tradição nesta edição da Copa Norte.

A decisão será disputada em jogos de ida e volta, previstos para os dias 20 e 27 de maio. Além do troféu, o título da Copa Norte garante ao campeão uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027 e o direito de disputar o título da Copa Verde contra o vencedor da Copa Centro-Oeste.

Ficha Técnica da Semifinal:

Placar: Águia de Marabá 1 x 5 Paysandu.

Águia de Marabá 1 x 5 Paysandu. Gols: PH (Águia); Juninho, Lucas Cardoso, Marcinho, Thalyson e Kleiton Pego (Paysandu).

PH (Águia); Juninho, Lucas Cardoso, Marcinho, Thalyson e Kleiton Pego (Paysandu). Local: Estádio Zinho Oliveira, Marabá (PA).

Estádio Zinho Oliveira, Marabá (PA). Data: 06 de maio de 2026.

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