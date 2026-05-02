Santa Casa de Óbidos recebe novos equipamentos e avança na modernização da estrutura hospitalar

A saúde pública na região do Baixo Amazonas deu um passo significativo nesta terça-feira, dia 5, com a chegada de um carregamento de equipamentos e mobiliário hospitalar à Santa Casa de Misericórdia – Hospital Dom Floriano na Providência de Deus, em Óbidos. A ação integra um investimento estratégico voltado à modernização da unidade, sob coordenação da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, responsável pela gestão do hospital.

Transportados em uma carreta, os novos itens incluem aparelhos médicos de alta precisão, destinados a agilizar diagnósticos e oferecer suporte avançado à vida; mobiliário ergonômico, como camas e poltronas que proporcionam maior conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes de enfermagem; além de equipamentos voltados ao suporte logístico, que visam otimizar o fluxo interno e a organização dos serviços hospitalares.

De acordo com a direção da unidade, o principal objetivo da iniciativa é ampliar a capacidade de atendimento e reduzir as limitações estruturais ainda presentes na região. Com a nova infraestrutura, a expectativa é garantir um serviço mais eficiente, seguro e humanizado, beneficiando não apenas a população de Óbidos, mas também moradores de municípios vizinhos que dependem da unidade como referência em saúde.

A chegada dos equipamentos foi acompanhada pelo bispo diocesano e presidente da instituição, Dom Bernardo Johannes, além de membros da direção do hospital. O momento é considerado um marco histórico para a saúde local, com a perspectiva de agilizar procedimentos e possibilitar a realização de tratamentos mais complexos com maior suporte tecnológico, sem a necessidade de deslocamento para outros centros.

O investimento reforça o compromisso da instituição em oferecer atendimento digno e de qualidade, alinhando tecnologia e cuidado humanizado à população do interior da Amazônia.

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www.obidos.net.br - Informações e Fotos Mauro Naya / Diocese de Óbidos