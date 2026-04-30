O.G. DOS SANTOS - EPP recebe da Semma Licença de Operação

O G DOS SANTOS - EPP “DISTRIBUIDORA SANTOS”, CNPJ N° 07.439.713/0001-03 MATRIZ, Rua Alexandre Rodrigues de Souza, Nº819, Santa Terezinha, Óbidos-PA, torna público que recebeu junto à SEMMA/Óbidos, a Licença de Operação – L.O n° 202600000068, para a atividade “COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)”, com validade até 04.05.2027