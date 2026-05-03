Rede de proteção de crianças e adolescentes de Óbidos lança a campanha ‘Faça Bonito’ 2026

Blitz educativas, palestras e caminhada vão sensibilizar a população sobre a importância de proteger os direitos das crianças e adolescentes.

Com a presença de representantes das entidades que integram a Rede de Proteção Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi lançada em Óbidos, nesta terça-feira (5), a Campanha “Faça Bonito”, que neste mês de maio promoverá diversas ações para combater o abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

O lançamento foi marcado por uma entrevista coletiva à imprensa, oportunidade em que foi apresentado o plano de ação da mobilização que conta com blitzes educativas em pontos estratégicos da cidade, palestras em instituições de ensino e entidades não governamentais e a grande caminhada no dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A campanha é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), que conta com o apoio das secretarias de Educação, Saúde, Comitê de Participação de Adolescentes (CPA), Conselho Tutelar, representante da Sociedade Civil (Emaús), Diocese de Óbidos, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público do Pará (MPPA) e Poder Judiciário da Comarca de Óbidos.

A assistente social Marileuda Cunha, que representou a Semdes durante a entrevista coletiva, destacou a união das entidades em prol da campanha e da defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“São 36 anos do ECA e ainda assim a gente vê esse índice elevado de violação de direitos das crianças e adolescentes, sobretudo a exploração sexual. Então, esse é o momento de a gente reforçar a importância da informação, da conscientização e do fortalecimento dessa rede. A Semdes segue com essas políticas, ações de orientação, prevenção e garantia de que os direitos dessas crianças não sejam violados. Proteger nossas crianças e adolescentes é um dever de todos nós”, destacou.

Ana Ribeiro, que preside o Conselho Tutelar de Óbidos, lembrou que a campanha “Faça Bonito” dá voz às milhares de vítimas de abuso e exploração sexual, uma responsabilidade que deve ser de toda a sociedade.

“O 18 de maio não é apenas uma data no calendário, e sim um chamado para a ação, para que possamos ser a voz de milhares de crianças e adolescentes. É desconfortável, porém o silêncio nunca protegeu ninguém, pelo contrário, todos nós, não somente a rede de proteção, mas também a sociedade, a escola em si, temos um papel importantíssimo, que possamos ser a voz, que possamos acolher e principalmente denunciar”, pontuou a presidente do Conselho Tutelar.

Programação

6 a 14 de maio

Palestras nas escolas municipais, estaduais e em entidades da sociedade civil organizada;

14 de maio (quinta-feira)

17h – Blitz educativa em pontos estratégicos da cidade com a entrega de material informativo;

18 de maio (segunda-feira)

18h – Caminhada Faça Bonito,

Concentração: Escola Dom Floriano Loewenau.

Percurso: Rua Pedro Álvares Cabral, Travessa Lauro Sodré, Rua Santos Dumont, Avenida Dom Floriano, chegada à Praça da Cultura.

FONTE: Comunicição/PMO - Por: Érique Figueirêdoe Foto: Odirlei Santos