Diocese de Óbidos fortalece laços internacionais com a Diocese de Wüzrburg, na Alemanha

Em um encontro marcado pela fraternidade e pelo intercâmbio cultural, a delegação da Diocese de Óbidos realizou uma visita oficial ao bispo Dom Franz Jung, da Diocese de Würzburg, com o objetivo de fortalecer a parceria já existente entre as duas Dioceses Irmãs.

A visita contou ainda com a presença do bispo Dom John Chrisostom Ndimbo, da Diocese de Mbinga, da Tanzânia, e alguns padres das Dioceses, ampliando o caráter internacional do encontro e promovendo um significativo momento de comunhão entre três realidades distintas da Igreja Católica. Durante a programação da manhã, representantes das dioceses participaram de momentos de diálogo, partilha de experiências pastorais e integração cultural, reforçando os laços de unidade e cooperação.

Como gesto de carinho e gratidão, o bispo Franz recebeu lembranças simbólicas trazidas pela delegação de Óbidos, representando a identidade, a fé e a cultura amazônica.

A parceria entre as três dioceses - Óbidos, Wüzrburg e Mbinga - tem se consolidado como um importante instrumento de fortalecimento das ações pastorais e sociais em cada território. Apesar das diferenças culturais, geográficas e sociais, todas compartilham um propósito comum: a transformação de vidas por meio do Evangelho, da promoção da dignidade humana e do compromisso com os mais necessitados.

A programação do dia foi encerrada com a celebração de uma missa, presidida pelo Bispo Jhon, ao final da tarde na Court Church of Residence Würzburg, uma das mais importantes igrejas barrocas da Alemanha, localizada dentro da Residência dos Príncipes-Bispos de Würzburg, um Patrimônio Mundial da UNESCO.

A visita da delegação de Óbidos simboliza, assim, não apenas um momento de intercâmbio institucional, mas sobretudo um testemunho vivo de que, mesmo diante das diferenças, é possível caminhar juntos em prol de um mundo mais justo, fraterno e humano.

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FONTE: Diocese de Óbidos/SEDCOM