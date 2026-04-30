Santa Casa de Óbidos recebe equipamentos de informática para otimizar atendimentos

A Santa Casa de Misericórdia de Óbidos – Hospital Dom Floriano na Providência de Deus deu mais um passo importante na modernização de seus serviços. A unidade hospitalar recebeu recentemente um novo lote de equipamentos de informática, que devem contribuir diretamente para a melhoria do fluxo de atendimentos e da gestão de dados na área da saúde.

Os dispositivos foram adquiridos por meio de uma doação direta de Dom Bernardo Johannes. A iniciativa integra um conjunto de projetos estratégicos articulados pelo bispo diocesano, com foco na captação de recursos e no estabelecimento de parcerias voltadas ao desenvolvimento tecnológico do hospital.

De acordo com a administração da Santa Casa, a contribuição reforça o compromisso da Igreja Particular com a oferta de um serviço de saúde digno e eficiente à população. A direção destaca que a modernização hospitalar vai além de um avanço técnico, sendo uma necessidade essencial para garantir melhores condições de trabalho aos profissionais e, consequentemente, um atendimento mais qualificado aos pacientes.

Com a incorporação dos novos equipamentos, a expectativa é de maior agilidade nos processos internos, redução de falhas operacionais e aprimoramento no armazenamento e acesso às informações clínicas, fortalecendo a qualidade dos serviços prestados à comunidade obidense.

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