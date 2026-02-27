ÓBIDOS: Escola de Música Manoel Rodrigues abre inscrições para o período letivo 2026

A Escola de Música Manoel Rodrigues inicia, na próxima segunda-feira (9), o período de inscrições para novos alunos interessados em participar das atividades do ano letivo de 2026. A escola, que integra as ações culturais do município, já está nos preparativos para mais uma temporada de formação musical voltada a crianças e adolescentes.

As inscrições ocorrerão no período de 9 a 13 de março, sempre no horário de 8h às 12h, na sede da escola, localizada atrás da Casa de Cultura. As vagas são limitadas e destinadas ao público com faixa etária entre 8 e 17 anos.

Cursos oferecidos

Com o tema “Encontre seu talento”, a escola disponibiliza aulas nas seguintes modalidades:

Bateria / Percussão

Violão

Musicalização

Flauta Doce

As atividades têm como objetivo estimular o desenvolvimento artístico, a disciplina e a integração social por meio da música, contribuindo para a formação cultural dos alunos.

Documentação necessária

Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar cópias dos seguintes documentos do participante:

Certidão de Nascimento; CPF; RG (opcional); 1 foto 3x4; Comprovante de residência e Número do NIS (opcional)

Também é obrigatória a apresentação de CPF e RG do responsável.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (93) 99211-9204.

A Escola de Música Manoel Rodrigues reforça o convite às famílias para que incentivem seus filhos a participar das atividades, destacando a importância da música como ferramenta de transformação social e descoberta de novos talentos no município.

www.obidos.net.br – Informações e imagens Ascom/Pmo