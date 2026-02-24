BELÉM: Eládio Canto reúne familiares e amigos para celebrar 60 anos

O obidense Eládio Canto celebrou 60 anos de vida em grande estilo neste sábado, dia 28, reunindo amigos e familiares no tradicional Balacool Bar, em Belém do Pará. O dia foi marcado por reencontros, abraços apertados e aquele clima acolhedor que só um aniversário cheio de afeto consegue proporcionar.

A festa começou ao som contagiante dos Cobras, Tidão Dias e PA Chaves, que levantaram o público e entoaram o tradicional “Parabéns Obidense”, transformando o momento em um verdadeiro coro de alegria e pertencimento. Entre palmas e sorrisos, Eládio recebeu o carinho de todos que fizeram questão de estar presentes nessa data especial.

Mariana e Eládio Canto durante os parabéns

Em seguida, Markinho Duram assumiu o palco com um repertório vibrante, que embalou os convidados em uma sequência de músicas dançantes e cheias de energia. O clima já era de pura celebração quando a Banda Os Vingadores do Brega entrou em cena, fechando a programação com chave de ouro e garantindo que ninguém ficasse parado. A pista virou palco de risadas, passos improvisados e muita descontração — uma festa animada, leve e inesquecível.

Makinho, Dira Paz, Betinha e Eládio Canto

Mais do que uma comemoração, este dia foi um encontro de histórias e memórias, celebrando a trajetória de um filho de Óbidos que carrega no sorriso a alegria de sua terra. Eládio brindou a vida rodeado de amizades verdadeiras, provando que felicidade é, acima de tudo, compartilhar.

A celebração teve ainda um brilho especial: sua filha, Mariana Canto, também aniversariante do dia, dividiu as homenagens e os aplausos, tornando o momento duplamente significativo para a família Canto.

Que a vida continue sendo generosa com Eládio Canto e Mariana Canto, que venham novos ciclos repletos de saúde, sonhos realizados e muitas razões para celebrar. Porque quando a amizade é sincera e o coração está em festa, cada aniversário se transforma em felicidade.

GALERIA DE FOTOS....



www.obidos.net.br - Fotos de João Canto