Ministro da Educação oficializa segundo mandato de Aldenize Xavier como reitora da Ufopa

SANTARÉM: O ministro da Educação, Camilo Santana, oficializou nesta sexta-feira (27) o segundo mandato da professora doutora Aldenize Ruela Xavier à frente da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), para o período de 2026 a 2030. A cerimônia, realizada no Auditório da Unidade Tapajós, em Santarém (PA), marcou também a inauguração do novo Bloco de Sala de Aula (NSA) e a assinatura da ordem de serviço para construção do Bloco Modular Tapajós IV (BMT IV).

Foi a primeira vez que a posse de uma reitoria da Ufopa ocorreu fora de Brasília, sendo realizada na própria instituição, com auditório lotado. Durante o evento, o ministro assinou o termo de posse e destacou a retomada dos investimentos federais nas universidades públicas desde 2023, com recomposição orçamentária e ampliação de cursos e contratações.

O NSA, inaugurado na solenidade, recebeu investimento de R$ 5,6 milhões. Já o BMT IV terá aporte de R$ 25 milhões. Somadas a outros projetos em andamento por meio do Novo PAC, as obras estruturais na Ufopa totalizam R$ 102,2 milhões em investimentos destinados à consolidação e expansão da universidade.

Em seu discurso, Aldenize Xavier ressaltou a importância do planejamento aliado ao financiamento público para transformar projetos em realidade. “Sonho mais planejamento, mais orçamento é igual a transformação. O que estamos vendo hoje são sonhos que se concretizaram porque houve planejamento e orçamento”, afirmou. A reitora destacou que demandas apresentadas ao Ministério da Educação (MEC) em 2023, como a criação do curso de Medicina e a ampliação da infraestrutura, foram atendidas.

Ministro da Educação, Camilo Santana, deu posse a Reitora da UFOPA Aldenize Xavier

Na ocasião, ela entregou ao ministro o planejamento para implantação de um hospital universitário. Segundo a gestora, o projeto deve ser coletivo, devido ao impacto regional. Camilo Santana confirmou que levará a proposta ao governo federal. “Criamos o curso de Medicina e agora vamos trabalhar para que, no futuro, a universidade tenha seu hospital universitário”, declarou.

A Ufopa é uma universidade pública multicampi, com sede em Santarém e atuação em oito municípios do oeste paraense, atendendo cerca de 10 mil estudantes. A nova gestão terá início em abril de 2026 e dará continuidade à expansão da infraestrutura e às políticas de acesso e permanência, com atenção especial à assistência estudantil, incluindo estudantes indígenas.

Durante a agenda em Santarém, o ministro também realizou a entrega simbólica da Carteira Nacional Docente à professora Clenya Ruth Alves Vasconcelos, do Instituto de Ciências da Educação da Ufopa, em ação realizada em parceria com os Correios. A iniciativa integra política federal de valorização do magistério, garantindo benefícios e reconhecimento oficial aos profissionais da educação em todo o país.Parte superior do formulário

FONTE: Comunicação/UFOPA